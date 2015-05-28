Беларусь заинтересована в поддержании полноценных партнерских отношений с США

Новости Беларуси. В верхней палате белорусского парламента 28 мая состоялась не совсем обычная встреча. Зал Совета республики больше напоминал лекционный, а в качестве докладчика выступил американский конгрессмен. Но самое примечательное в том, что среди слушателей вместе с белорусскими студентами, преподавателями и депутатами оказались еще и экс-игроки сильнейшей лиги мира – Национальной баскетбольной ассоциации. Что объединило всех этих людей, в репортаже корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

В верхней палате парламента американскую делегацию 28 мая ждали. В итоге, словно тёплая встреча давних друзей. Майкла Моргулиса спикер верхней палаты парламента Михаил Мясникович знает лично. Это сегодня руководитель фонда «Духовная дипломатия» живёт и работает в американской Флориде, а ведь учился он в Киевском университете, да и первые рассказы появились как раз на страницах местных газет. Не раз приезжал и в Беларусь. В составе американской делегации также конгрессмены и заокеанские баскетбольные звёзды. Все настроены на диалог, причём не только парламентский.

Майкл Моргулис, руководитель фонда «Духовная дипломатия», назначенный почетный консул Республики Беларусь в штате Флорида:

Начинаются новые взаимоотношения между Америкой и Беларусью. Мы над этим работали много лет и, как мы говорим, шаг за шагом добились того, что сейчас многие политические лидеры пересмотрели свои позиции и рассматривают Беларусь, как я писал в одной из своих программных статей, как лояльного прекрасного друга.

Автор восьми книг. Среди них даже бестселлеры. «Духовная дипломатия» Майкла Моргулиса говорит: любые конфликты преодолеть можно с помощью духовных ценностей. Своей концепцией американские гости делились с сенаторами, преподавателями и студентами белорусских вузов. Зал Совета Республики сегодня в необычном амплуа — превратился он в зал лекционный. А вот в роли преподавателя Стивен Пирс, американский конгрессмен. Он сам прошёл вьетнамскую войну. Вот и лекция о тех самых духовных ценностях, но в то же время о важности двустороннего сотрудничества.

Стив Пирс, член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико:

Ваше правительство охарактеризовало процесс налаживания двусторонних отношений как процесс «малых шагов» и, я надеюсь, что наш визит будет ещё одним значимым шагом. Кстати, это мой первый визит в Беларусь, я приехал сюда вчера вечером. И у меня самые приятные впечатления от вашей страны.

Ирина Макаревич, сотрудник факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Был очень интересен опыт американского конгрессмена. Одной сквозной нитью выступления были христиански ценности, которые, безусловно, у нас имеют очень большие корни и историю развития.

Кстати, о визите американской делегации расскажут сегодня не только белорусские СМИ. Вместе с конгрессменами в Беларусь приехала и съёмочная группа Дженнифер Вишон.

Из Вашингтона прямиком в Синеокую. Вот уже 7 лет Дженнифер работает на «CBN News». Говорит, в журналистике давно выбрала свой тематический приоритет. О новостях из Белого дома американцы узнают из её материалов. Теперь расскажет и о Беларуси.

Дженнифер Вишон, корреспондент «CBN News»:

Минск современный город. Люди очень отзывчивые. Когда я приеду домой, в своём материале расскажу и о баскетбольном мачте, и о лекции нашего конгрессмена, и, конечно, о белорусско-американских отношениях. Перспективы действительно есть.

А ещё утром американские гости почтили память погибших в годы Великой Отечественной. Ведь Беларусь и Америку объединяют воспоминания. По традиции к монументу Победы легли цветы и венки. Конгрессмены отмечают: в те страшные годы пострадало немало американцев. Но в Беларуси погиб каждый третий. Теперь та войны — словно общая страница истории. Сегодня американская сторона выступает ещё и за урегулирование украинского конфликта. И высоко оценивает миротворческую роль Беларуси.

Стив Пирс, член Палаты представителей конгресса США от штата Нью-Мексико:

Безусловно, США высоко оценивает миротворческую миссию Беларуси в урегулировании украинского конфликта. Наша страна готова присоединиться к этому процессу. Все это мы будем обсуждать в Конгрессе, когда наша делегация вернется в Америку. Я считаю, что ваш президент выступает своеобразным связующим звеном между странами. А миротворческой площадкой Беларусь стала еще и потому, что глава нашего государства знает всю ситуацию и позиции всех сторон.

В то же время подготовил визит и спортивные сюрпризы. Заокеанские гости поборются с нашей командой на баскетбольной площадке. Экс-игроки сильнейшей лиги мира сыграют матчи в двух белорусских городах — Минске и Могилёве. И неудивительно, ведь о визите заговорили ещё в декабре прошлого года, сразу после встречи председателя Белорусской федерации баскетбола с делегацией американского фонда «Духовная дипломатия». Время реализовать договорённости.

Билл Алексон, основатель и исполнительный директор христианской спортивной программы «Sportspower International» (США):

Я надеюсь, что нынешний визит станет шагом, который улучшит и международные, и спортивные отношения между нашими странами. Сейчас я с нетерпением ожидаю матча между вашей командой и нашими баскетболистами. Для меня большая честь поприсутствовать и на игре женской команды, которая будет проходить в эти дни в рамках турнира Халипского.