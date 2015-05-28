Александр Лукашенко президенту Пакистана: Мы пришли к вам серьезно и надолго

Новости Пакистана. Александр Лукашенко прибыл с двухдневным официальным визитом в Пакистан. Борт белорусского президента приземлился в Международном аэропорту Исламабада 28 мая во второй половине дня. После чего глава государства отправился в официальную резиденцию президента Пакистана, где в эти минуты проходят переговоры двух лидеров.

Тем для обсуждения оказалось немало, большинство из них о сотрудничестве в экономике. Взаимный товарооборот в 120 млн долларов на сегодня, очевидно, мал. Речь зашла и о совместных проектах, о которых странам удалось договориться уже в эти дни, ведь сегодняшним переговорам предшествовала большая работа, в частности совместного инвестиционного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять часов в воздухе — и из Беларуси попадаешь в Пакистан. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту возле Исламабада после обеда. Это первый визит главы белорусского государства в эту южноазиатскую страну. У трапа Александра Лукашенко приветствует влиятельный политик и одновременно премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

То, что белорусского vip-гостя здесь ждали, заметно сразу. К приезду Александра Лукашенко улицы столицы украсили портретами лидеров двух стран и флагами. Зеленый на национальном полотнище Пакистана символизирует мусульман. Белый — тех, кто к ним не принадлежит. Звезда олицетворяет знания, полумесяц – прогресс. На путь прогресса сегодня выходит и Пакистан.

Страна сформировалась еще в 1947 году после распада Британской Индии. Сегодня это государство с почти 200-миллионным населением. Примерно половина жителей работает в сельском хозяйстве. Пакистан – в пятерке мировых экспортеров хлопка. Несмотря на то, что посольство нашей страны в Исламабаде открылось только в ноябре прошлого года — белорусов здесь неплохо знают. Почти столько же, сколько существует государство, здесь в полях работают наши тракторы.

Бизнесмен Раза Фекта покупает нашу технику сегодня, как это делал его отец еще лет 50 назад. С тех пор на рынок Пакистана поставили больше 120 тысяч машин.

Раза Фекта, глава группы компаний:

В Пакистане активно развивается сельское хозяйство. Нам нужно все больше и больше техники. Белорусские тракторы уже есть на нашем рынке. Для этого мы приложили много усилий. Тракторы хорошо себя зарекомендовали. Это отличная техника для выполнения различных задач.

В городе Карачи на юге страны возобновили в эти дни сборку тракторов. Первый уже сошел с конвейера. В дальнейшем здесь может быт организована и сборка спецтехники. Помимо поставок сельхозмашин, оборудования для них и автотранспорта, Пакистан интересуют именно совместные производства в машиностроении. Подтягивают сегодня здесь промышленность. Но пока чувствуется дефицит технологий и специалистов. Белорусские ученые предложили к обсуждению 40 проектов.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Заинтересовало сотрудничество в области космических исследований. Я представил возможности нашего спутника. Их интересуют наши беспилотные летательные аппараты. Думаю, что мы тоже здесь продолжим сотрудничество. Они очень заинтересованы работать в области биотехнологий.

Длительный период военных противостояний развиваться уж точно не помогал. Сегодня здесь чувствуется влияние американского капитала, но постепенно и другие инвесторы приходят в регион. Чего только стоят невиданные китайские инвестиции в эту страну. Месяц назад стало известно, что Поднебесная вложит в развитие пакистанской инфраструктуры и энергетики больше 40 миллиардов долларов. Выстраивать намерены китайско-пакистанский экономический коридор. Беларусь может вписаться в этот треугольник — Минск-Исламабад -Пекин. Один из возможных проектов — в нефтедобывающем секторе.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Пакистанская сторона выразила заинтересованность в проведение геологоразведочных работ, в работах по сейсмотехнике, бурению. Данные вопросы будут прорабатываться специалистами «Беларуснефти».

Накануне визита в пакистанской столице работала представительная белорусская делегация. Министры, топ-менеджеры и бизнесмены. Прошел белорусско-пакистанский бизнес-форум. Пакет контрактов оценивают почти в 60 миллионов долларов. За три дня сделано то, что раньше набегало разве что за год. Решено создать деловой совет двух стран.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Конкуренция очень жесткая. Мы постоянно видим рядом партнеров из Европы. Постоянно присутствуют немецкие бизнесмены, французы, Китай. Рынок перспективный. Мы уже неоднократно говорили, 200 миллионов населения в этой стране. Сегодня по покупательской способности страна занимает двадцать седьмое место в мире. Это аналитики Всемирного банка говорят. Прогноз, что к 2050 году эта стран будет пятнадцатой экономикой мира. Поэтому не присутствовать здесь было бы неправильно.

Продуктивной была это поездка для предприятий «Беллегпрома». Контракт на поставку комплектующих заключил крупный белорусский производитель обуви. Договорились кооперироваться с пакистанцами в текстильной отрасли. Этот сектор много значит для страны. Сам президент Пакистана Мамнун Хусейн когда-то начинал свою карьеру в семейном текстильном бизнесе.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Текстильная отрасль действительно у них очень развита. Это, конечно, благодаря присутствию когда-то здесь Англии. Они им оставили очень хорошее наследство. Имея собственную сырьевую базу, которую они развивают очень активно, стоит сказать, что почти 2/3 экспорта – это текстильная промышленность. Поэтому и нам есть чему поучиться, и они к нам приезжали. И они проявили интерес. Мы будем сотрудничать, в том числе получая от них продукцию и поставляя свою. Такие наработки у нас есть. Нам будут поставлять пряжу, а Барановичи будут поставлять суровые полотна. Тоже самое мы планируем в «Белвестом» (обувщик). Потому что кожа и ее переработка у них очень на высоком уровне.

Предполагается, что по итогам переговоров между государствами будет подписан пакет из 20 соглашений и меморандумов. Это база, которая подтверждает желание вести диалог.

Один из документов касается образования. Пока у нас обучается мизерное количество студентов из этой страны.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Менее 10 процентов выпускников школ идут в университеты в Пакистане. Поэтому потребность, желание учиться очень велико. Что интересно, они проявляют интерес нашему специальному обучению – техническому: к училищам, колледжам.

С главами зарубежных государств президент Пакистана встречается в своей официальной резиденции Айван-е-Садр. Она располагается в официальном квартале миллионного Исламабада.

Для прессы только несколько минут. Встреча проходит в рамках строго протокола. Дипотношения между странами существуют уже 20 лет. Пришло время сконцентрироваться на экономических проектах. Уже позже к президентам присоединились члены делегации, которые за эти дни в пакистанской столице проделали большую работу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Открытие посольства в Исламабаде – это первый значительный шаг с нашей стороны, свидетельствующий о том, что мы пришли к вам, с вашего разрешения, серьезно и надолго. У нас очень эффективно развиваются отношения с вами. У нас нет никаких практически проблем в сфере политики. Мы сотрудничаем в международных организациях, поддерживаем друг друга. Я думаю, этим путем надо идти, подтягивая к этому сотрудничеству и депутатов, и руководителей ведомств. Что касается экономики, здесь нам надо серьезно поработать.

Наталья Бреус, СТВ:

Вечером в честь главы белорусского государства был дан официальный обед от имени президента Пакистана. Это считается хорошим тоном в дипломатии. Уже на завтра намечены переговоры с премьер-министром. Уже тогда будет известно, на какие итоги выходят два государства.