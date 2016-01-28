Новости Беларуси. Более 40 законопроектов планируют рассмотреть белорусские парламентарии во время предстоящей зимней сессии. Они охватывают самые разные сферы: от социального и экономического развития нашей страны до национальной безопасности. В 2016 году также планируется принять Кодекс о культуре и рассмотреть весьма ожидаемый законопроект об обращении с животными. Продолжат парламентарии активную работу и в области внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Бусько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Это сотрудничество наше в рамках парламентского собрания Беларуси и России, это работа на площадках межпарламентской ассамблеи СНГ и парламентской ассамблеи ОДКБ. Это традиционные наши направления. Это наши союзники, наши друзья. Но тем не менее параллельно с этим мы продолжаем работу на других площадках. Парламентская ассамблея ОБСЕ. Последнее время в связи с вот таким улучшением качественным отношений с Европой сейчас эта площадка приобретает особое значение. И вот буквально в феврале уезжает опять наша делегация в Австрию.