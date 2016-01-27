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Владимир Макей встретился с представителем России в трехсторонней контактной группе по Украине Борисом Грызловым

27 января 2016 13:36
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Новости Беларуси. В Беларуси готовы создавать все условия для проведения переговоров по решению конфликта в Украине. Это подтвердил глава МИД нашей страны Владимир Макей на встрече с представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, постоянным членом Совета безопасности России Борисом Грызловым.

Обсуждалась деятельность рабочих подгрупп и трехсторонней контактной группы. Ее заседание, третье в 2016 году, началось менее часа назад. Главные вопросы переговоров – полное прекращение огня, а также механизмы поддержания режима тишины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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