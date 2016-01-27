Владимир Макей встретился с представителем России в трехсторонней контактной группе по Украине Борисом Грызловым

Новости Беларуси. В Беларуси готовы создавать все условия для проведения переговоров по решению конфликта в Украине. Это подтвердил глава МИД нашей страны Владимир Макей на встрече с представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, постоянным членом Совета безопасности России Борисом Грызловым.

Обсуждалась деятельность рабочих подгрупп и трехсторонней контактной группы. Ее заседание, третье в 2016 году, началось менее часа назад. Главные вопросы переговоров – полное прекращение огня, а также механизмы поддержания режима тишины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.