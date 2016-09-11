Парламентские выборы: в Беларуси организовано и голосование на дому

Новости Беларуси. 11 сентября по всей стране организовано и голосование на дому. Для тех, кто не может сам прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или другим причинам. В основном этим конституционным правом пользуются инвалиды и люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Стрижанова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 41 Могилевского-промышленного избирательного округа № 87:

Нас всегда все встречают с улыбкой, доброжелательно, поэтому это все позитив. Сейчас задача у нас, чтобы каждый человек, который желает проголосовать, должен проголосовать. И мы дойдем до каждого.