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Парламентские выборы: в Беларуси организовано и голосование на дому

11 сентября 2016 12:46
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Новости Беларуси. 11 сентября по всей стране организовано и голосование на дому. Для тех, кто не может сам прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или другим причинам. В основном этим конституционным правом пользуются инвалиды и люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Стрижанова, заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 41 Могилевского-промышленного избирательного округа № 87:
Нас всегда все встречают с улыбкой, доброжелательно, поэтому это все позитив. Сейчас задача у нас, чтобы каждый человек, который желает проголосовать, должен проголосовать. И мы дойдем до каждого.

# Выборы-2019

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