Безопасность на земле и в воздухе: как прошло крупнейшее учение миротворцев ОДКБ в Брестской области

Новости Беларуси. Безопасность на земле и в воздухе. На неделе в Брестской области прошло крупнейшее учение миротворцев ОДКБ. События по зрелищности максимально приближенные к реальным боевым действиям развернулись полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичами. В единой связке работали военные из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана. Впервые коллективные силы ОДКБ получили мандат Совета Безопасности ООН. Это означает, что подразделения готовы к проведению миротворческих операций буквально в любой точке мира.

Взаимным творчеством называют учения миротворцев. Не по тому, что заранее все отработано. Они при необходимости так главную задачу выполнять и будут. Не применяя оружие, сохранять мир и спокойствие в регионе.

Для них задача главная колонну провести. Такая цель поставлена в рамках учений. И забирая километр за километром, они сталкиваются с новой преградой. Здесь белорусам благодаря уходят от обстрела. Наша «Зэушка» шансов не оставляет.

В рамках ОДКБ миротворцы – подразделение не только элитное, но и универсальное. Взаимодействуя с подразделениями сил внутренних войск, а также МЧС и красным крестом, у них, как учения показывают, получается. Главный вопрос в том, что только на полигоне они оружие применяют. В реальной обстановке это крайний рубеж. Так о миссии их говорят.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Мы получаем уникальную возможность методики подготовки миротворческих подразделений стран ОДКБ. И, на мой взгляд, те вопросы, которые отрабатывались в данном учении, являются актуальными. А как оно получилось или нет, наверное, оценку все-таки даст пресса, которая сегодня присутствовала здесь. Военные специалисты считают, что оно получилось.

Все участники соглашения на пятом по счету этапе учений координацию проявляют. Нет возможности просчитать, что будет. Есть возможность анализировать то, что уже произошло.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Речь идет только о решении президентов на использование по мандату ООН миротворческих сил за пределами территории действия Договора о коллективной безопасности. Поэтому и представители ООН, и мы понимаем, что сегодня право на проведение миротворческих операций у нас есть. Необходимо только соответствующее решение глав государств.

Элементы, с которыми так или иначе в миссии столкнуться можно, отрабатывали. Здесь и ликвидация незаконных банд-формирований, и общее взаимодействие. Хотя учитывая Договор о коллективной безопасности, мы можем только помогать тем, кто попросит помогать решать внутренние проблемы мирным путем.

Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ:

Управление всеми силами и средствами было устойчивое. А личный состав подразделений, на мой взгляд, показал высочайшую подготовку и справился с поставленной задачей.

А что касается исполнителей, то им пришлось не только безопасность в регионе обеспечивать. Каждое подразделение, будь это летчики белорусские на МИ-8 или стрелки от Армении в БТР-80, свою работу точно выполняли. Ведь если вдруг у нас ООН помощи попросит, миротворцы будут просьбу исполнять, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Гулевич, командующий коллективными силами ОДКБ:

На территории страны, не входящий в Организацию Договора о коллективной безопасности, будет проводиться операция по поддержанию мира. Выполнение данной операции должно обеспечиваться мандатом Организации Объединенных Наций.

Контингент этих войск уникальный. Не потому, что с любой задачей времени военного справиться может. Здесь другой момент эпилога. Каждый реально понимает, что оружие применять можно только в случае, когда без свинцовой иглы обойтись нельзя. Потому что в тебя стреляют.