Парламентские выборы в Беларуси: агитация, проверки списков избирателей и нововведения от кандидатов

Новости Беларуси. Ровно две недели остается до главного электорального события года – парламентских выборов. В самом разгаре борьба за ту самую народную любовь, которая пригодится претендентам на место в Овальном зале. Однако уже на этапе агитации пару десятков кандидатов снялись с дистанции. Таком образом сейчас чуть менее пяти человек на место – таков конкурс среди будущих депутатов.

Борьба за кресла в Нижней палате парламента в разгаре. На старте гонки кандидаты все еще оттачивают предвыборную стратегию. Основные очаги агитационной поддержки – традиционные пикеты. Потенциальные депутаты понимают: сначала «галочку» нужно поставить в уме избирателя, а уже потом – в бюллетенях.

Не терять времени и выбирать «своего» кандидата наглядно убеждали в Гродно. Прохожим дарили часы и еще раз напоминали: 11 сентября – время «ч», чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Зоя Урбаш, 1-ый секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ»:

Часы – это символ движения, символ времени. «Галочка» – символ выбора, именно поэтому она в цветах нашего флага Республики Беларусь.

Политологи отмечают: у нынешнего предвыборного периода все еще мало красок. Агитацию кандидаты начали в привычном стиле: в основном ставку делают на «выход в народ». Своих избирателей ищут, например, в трудовых коллективах.

Тем не менее в прямом смысле «на лицо» и передовые политтехнологии. Так, впервые лица кандидатов появились на билбордах. Тем временем на избирательных участках кипит работа. Уже составлены списки выборщиков. Проверить в них наличие своей фамилии можно до 6 сентября.

Елена Бовсуновская, житель города Гродно:

Я пришла, чтобы проверить, есть ли моя фамилия в списке избирателей, чтобы я уже могла прийти и проголосовать за того человека, за которого я хочу. У меня трое детей, поэтому мне нужно и важно знать, где они будут жить, в какой стране.

Всего в выборах примут участие около 7 млн избирателей. Перед открытием участков для голосования члены избиркомов сделали поквартирный обход: сверяли списки, встречались с людьми. На сегодня уже полностью готова информация об избирателях, которые смогут лично прийти на участок, и о тех, кого в день выборов надо посетить на дому.

Наталия Степанова, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 11 Гродненского-Занеманского округа № 49:

Уже разнесены приглашения в каждую семью, в каждую квартиру, вручены приглашения, чтобы каждый участник мог либо с 6 по 10, либо 11 прийти и получить возможность использовать свое право на выборы.

Предвыборные «козыри» кандидатов не только в листовках. По закону каждый из них имеет право на одну бесплатную публикацию предвыборной программы в государственной газете. Требования к тезисам просты: объем не может превышать двух машинописных страниц.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Проводим выборы все совершеннее. По крайней мере они становятся цивилизованнее. Это, во-первых, определенная вежливость, терпимость к инакомыслию, чужому мнению. И более всего меня, конечно, порадовало, что наконец-то наши местные власти начинают работать цивилизованно, отводя достаточное количество мест для проведения сначала пикетов по сбору подписей, а затем предвыборных мероприятий.

Донести свои идеи до избирателей можно и через телеэкран и радиотрансляцию. Львиная доля эфирной агитации будет приходиться на «прайм-тайм», когда у телевизоров и радиоприемников собирается наибольшая аудитория.

Колоритные словесные баталии обещают и предвыборные дебаты. Регламент строгий: у каждого участника политической дуэли на общение со зрителем ровно пять минут. Правда, далеко не все кандидаты решили воспользоваться этим правом.

Уже сейчас очевидно: далеко не все участники избирательного марафона готовы к длинным агитационным «забегам». С дистанции досрочно сошли 27 претендентов на кресло в Нижней палате. Причины самые разные: от проблем со здоровьем до понимания – депутатский труд не совсем «по плечу». Но специалисты отмечают: не исключен и своеобразный «избирательный трюк».

Николай Лазовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если кандидаты выдвигались политической партией и в одном округе оказались выдвиженцы партий, которые по идеологии очень близки друг другу, может быть, они даже сотрудничают во время избирательной кампании, опять же, чтобы не растягивать голоса своих сторонников, они соглашаются передать все своим симпатии одному из этих двух кандидатов.

Сегодня в предвыборной гонке участвуют почти 500 человек. Конкурс на депутатское кресло по-прежнему высок – около пяти претендентов на место. Впрочем, кандидаты успевают не только агитировать, но и пристально следить за конкурентами. Хотя, в целом, кампания проходит в спокойном русле – количество жалоб, поступающих в прокуратуру, значительно уменьшилось.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

У нас создан штаб. Прокуроры на местах тоже создают свои рабочие органы. По выборам вся ситуация отслеживается в хорошем смысле. Все изучается. У нас на этих выборах гораздо меньше жалоб, чем, скажем, взять прошлые выборы.

На неделе начались выборы и в Совет Республики. В его состав входят 64 сенатора. В Верхнюю палату белорусского парламента попадут только те, кто известен и активен в своем регионе. Местные советы избирают 56 человек: по 8 от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов назначает Президент.

Центризбирком зарегистрировал 56 кандидатов. Среди них немало известных людей. В том числе министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина. Впрочем, одновременно быть сенатором и членом правительства по закону запрещено. Потому в случае избрания она обязуется покинуть свой пост.

Завершится агитация в полночь 11 сентября.