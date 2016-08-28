Роман Василенко: мы считаем, что у мирной и безопасной атомной энергетики есть будущее

В ближайшие часы в Казахстане стартует крупнейший международный форум «Мир без ядерного оружия». Он откроется рано утром в понедельник – в день важнейшей даты в мировой истории. Ровно 25 лет назад был закрыт самый крупный на Земле Семипалатинский ядерный полигон. Именно здесь в 1949 году Советский Союз осуществил свой первый атомный взрыв. А всего за время его действия там было проведено 456 ядерных испытаний. Суммарная мощность взорванных на полигоне зарядов в 2,5 тысячи раз превысила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Четверть века назад начался демонтаж четвертого в мире ракетно-ядерного потенциала, положив начало глобальному движению разоружения. Об этом, как показали годы, весьма неоднозначном пути поговорим с известным дипломатом Романом Василенко.

Замминистра иностранных дел Казахстана на прямой связи со студией «Недели» из Астаны.

Добрый вечер!

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан:

Здравствуйте, Игорь.

Роман Юрьевич, 25 лет назад процесс пошел, но тут не может быть полумер. И пока ядерное оружие существует, а в нынешней ситуации в мире едва ли можно надеяться на полный отказ всеми странами, это как ложка известного ингредиента в бочке с медом. Да и для террористов ядерное оружие ох какой лакомый кусок.

Роман Василенко:

К сожалению, в мире в последнее время наблюдается подрыв и без того хрупкого доверия, которое существовало между ведущими государствами мира, что и позволяет говорить о начале некой новой холодной войны или некоего нового противостояния. В целом же мы считаем, что ядерное разоружение является единственной абсолютной гарантией того, что ядерное оружие не попадет никогда в руки террористов. То есть не будет ядерного оружия – не будет возможности, чтобы террористы получили к нему доступ. Неслучайно в течение десятилетий человечество работало над тем, чтобы подойти даже к этой черте, к открытию, к подписанию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К сожалению, несмотря на то, что договор был открыт для подписания 20 лет назад, он до сих пор не может вступить в силу, хотя его уже подписало подавляющее большинство государств и ратифицировало подавляющее большинство государств мира. 183 страны подписали, 164 страны ратифицировали. Но пока это не сделают 8 конкретных государств (Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Израиль, Египет и США), этот договор, к сожалению, не может вступить в силу. Но он является краеугольным камнем наряду с действующим договором о нераспространении ядерного оружия, который может обеспечить как раз процесс ядерного разоружения. Ведь если он вступит в силу, то у государств не будет иметься возможность удостовериться в безопасности своих ядерных материалов и не будет иметься возможность модернизировать и разрабатывать новые технологии по его совершенствованию.

Атом сегодня для многих стал очень удобной разменной монетой, эдаким, если хотите, способом манипуляций массовым сознанием. А ведь есть черное, есть белое. Есть ядерное оружие, которым не прочь побряцать некоторые государства, а есть атомная энергетика, за которой, как ни крути, будущее, в том числе и будущее вашей страны.

Роман Василенко:

Казахстан является сегодня крупнейшим производителем природного урана в мире и крупнейшим экспортером природного урана в мире, потому что у нас практически весь производимый уран отправляется на экспорт. Мы считаем, что у мирной и безопасной атомной энергетики все-таки есть будущее. И заинтересованы в том, что, во-первых, разрабатывать новые технологии производства атомной энергии в Казахстане. Сейчас это у нас, можно сказать, на начальном этапе, этот процесс. И вплоть до создания полного цикла и создания, строительства мирной атомной электростанции.

Спасибо большое.

Роман Василенко:

Спасибо, Игорь. До свидания.