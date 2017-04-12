Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

12 апреля 2017 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее сближение и рост торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.

Подписанные документы также касаются международной деятельности, в том числе о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, общих рынков финансов и электроэнергии. Принятие перечисленных документов позволит стране отстаивать свои интересы в проблемных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # ЕврАзЭС

Другие новости рубрики

Все новости
На этом этапе профессионалы и великие специалисты с неба не свалятся: Президент Беларуси на «Речицадрев»
11 апреля 2017 20:11

На этом этапе профессионалы и великие специалисты с неба не свалятся: Президент Беларуси на «Речицадрев»

«Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»
11 апреля 2017 20:10

«Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»

Александр Лукашенко: мы введем в севооборот сотни тысяч гектаров по всей стране
11 апреля 2017 18:38

Александр Лукашенко: мы введем в севооборот сотни тысяч гектаров по всей стране