Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Новости Беларуси. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. Он включает в себя договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее сближение и рост торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом.

Подписанные документы также касаются международной деятельности, в том числе о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, общих рынков финансов и электроэнергии. Принятие перечисленных документов позволит стране отстаивать свои интересы в проблемных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.