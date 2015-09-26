Две недели до выборов Президента Беларуси-2015: международные наблюдатели и особенности кампаний кандидатов

Избиратели отыскивают в шкафчиках свои паспорта. Две недели остались до дня выборов Президента Беларуси, а досрочное голосование начнется уже 6 октября. Кандидаты в Президенты опубликовали предвыборные программы и несут их в люди. Международные наблюдатели за этим наблюдают. А наш корреспондент Алексей Мартиненок обо всем этом рассказывает.

Как опечатать урну, принимать ли военный билет и что делать, если избиратель не видит, что написано в бюллетене. Парад нестандартных ситуаций. Генеральную репетицию дня выборов организовали в Могилевской области.

Избиратель:

Я очень плохо вижу и хочу, чтобы вы помогли мне проголосовать.

Представитель комиссии:

Член комиссии оказывает содействие незрячему или слабовидящему избирателю в предоставлении лупы. Должен провести избирателя до кабины.

А вот рассмотреть все нюансы – задача наблюдателей. Как раз через призму их отчетов о выборах будет судить международное сообщество. Эксперты БДИПЧ ОБСЕ с августа работают в Беларуси. И для них тоже организовано содействие высокого уровня.

Жак Фор, руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Республике Беларусь:

Мы встречаемся с представителями Центризбиркома, министрами, с местными властями. Я побывал в Гродненской области и планирую посетить другие регионы еще до выборов. С людьми будут общаться наши краткосрочные и долгосрочные наблюдатели. Пока все складывается неплохо. Избирательная кампания только стартовала, поэтому наш предварительный отчет может не отражать всю ситуацию сполна, так как был написан в самом начале выборного процесса, когда наблюдатели только приступили к работе.

Тем временем все кандидаты опубликовали свои предвыборные программы. Невооруженным взглядом видно, что их объединяет созвучие с нынешним курсом государства. Геополитика – значит мир в регионе, социальная сфера – рост благосостояния и развитие предприятий.

Есть и особенности. К примеру, у Гайдукевича каждое 25-е слово в программе – Гайдукевич. Вероятно, намек на готовность брать на себя ответственность. Лукашенко идет под лозунгом «За будущее независимой Беларуси», Короткевич во главу угла ставит социальные задачи, Улахович – патриотическое воспитание. В общем, избирателям есть что обсудить.

Минчанин:

Странно ходить в магазин и покупать хлеб просто потому, что понравилась упаковка. Естественно, ты смотришь, читаешь, высматриваешь. Это моя страна. Я хочу выбирать ту страну, в которой я живу, участвовать в этом.

На неделе активизировались и другие политические силы. Время пользоваться выгодным моментом: на арене – кандидаты на высший государственный пост прошлых выборных кампаний. Статкевич, Некляев и Лебедько вышли уже на второй несанкционированный пикет, где милиция снова составила административный протокол.

Сергей Мусиенко, политолог:

Они играют, имитируют политическую активность. И в этой имитации их жизнь, она конвертируется в деньги. Вот так вот принято у них. Больше пиаришься, как шоумен. А как шоумен? Забыли, не показывают. Вы просто человек, который не знает, как это поменять на деньги. Они знают, как это конвертировать. Падение – столько, это – столько. А если еще синяк, а зуб? За зуб вообще дают много. Конечно, здесь с улыбкой воспринимается, но на самом деле трагедия. Ведь оппозиция нужна стране. Но что за 20 лет они придумали кроме этой клоунады?

Перед белорусами на этот раз совсем другие кандидатуры. Причем более 400 тысяч молодых людей будут впервые делать свой выбор на избирательном участке.

Минчанка:

Ходила на выборы местные, сейчас будут президентские, первые. Планирую все конкретно изучить, что представляет из себя каждый кандидат.

В числе первых уже, наверное, привычно себя чувствует и чемпионка мира по биатлону среди юниоров Дарья Блашко.

Дарья Блашко, чемпионка мира по биатлону среди юниоров:

Это мои первые выборы. Я, конечно же, решила, что пойду на них. Это мое право и обязанность. Я сама хочу выбрать свое будущее.