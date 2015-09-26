В Любляне одновременно прошли демонстрации «за» и «против» приёма беженцев

Новости Словении. В столице Словении Любляне одновременно прошли демонстрации «за» и «против» приёма беженцев. В обеих акциях приняло участие по несколько сотен человек. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Люди, которые против мигрантов в своей стране, требовали восстановить контроль на рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, разрешен пограничный конфликт между Хорватией и Сербией. Напомним, на этой неделе обе страны ввели запрет на перемещение через границу грузового транспорта и товаров. Теперь он отменен.

Одна из самых тяжелых ситуаций с беженцами по-прежнему в Венгрии. Страна сейчас пытается укрепить южные рубежи. Помочь ей пообещала Чехия. Власти этого государства готовы предоставить соседям технику и военных.