Прямой эфир

Александр Суриков: не надо, чтобы братские отношения Беларуси и России охладевали даже чуть-чуть

02 апреля 2017 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Взаимодействие между станами выстраивается в том числе на региональном уровне. Сейчас заключено свыше 300 договоров между областями Беларуси и субъектами Российской Федерации. Укреплению дружбы должен поспособствовать и форум регионов. Это еще одна площадка для перспективного развития и заключения контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков: не надо, чтобы братские отношения Беларуси и России охладевали даже чуть-чуть-1

Борис Батура, председатель правления общественного объединения «Породненные города»:
Очень многое зависит от руководителей городов-побратимов. Если они взаимодействуют между собой, а еще лучше, если семьями взаимодействуют, я вам скажу, что горы тогда можно перевернуть.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Не надо, чтобы наши братские отношения охладевали даже чуть-чуть. Все время должны градус поддерживать, подкреплять, совершенствовать и так далее.

Сегодня Беларусь и Россия сотрудничают в политике, экономике, промышленности, в сфере образования и культуры. Граждане двух стран наделены одинаковыми правами на территории союзного государства.

# Международное сотрудничество # Борис Батура # Беларусь-Россия # Александр Суриков

Другие новости рубрики

Все новости
Союз длиною в 20 лет. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля
02 апреля 2017 10:47

Союз длиною в 20 лет. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля

Переговоры, встречи, подписанные документы и открытие комбината. Итоги визита Александра Лукашенко в Туркменистан
01 апреля 2017 17:43

Переговоры, встречи, подписанные документы и открытие комбината. Итоги визита Александра Лукашенко в Туркменистан

Сербия в преддверии президентских выборов. Что они значат для Беларуси и как поживают сербские «братушки»
01 апреля 2017 17:42

Сербия в преддверии президентских выборов. Что они значат для Беларуси и как поживают сербские «братушки»