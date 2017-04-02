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Союз длиною в 20 лет. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля

02 апреля 2017 10:47
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Новости Беларуси. День единения народов Беларуси и России. Ровно 20 лет назад зародился Союз, ставший знаковым для истории интеграционных образований на постсоветском пространстве. Минск и Москва сотрудничают сегодня по всем направлениям. Укрепление национальных экономик и повышение благосостояния белорусов и россиян – именно с этой целью создавался Союз.

То, что 2 апреля – не просто знаменательная дата, отметил в обращении к народам двух стран Президент Беларуси. Александр Лукашенко в частности подчеркнул:

Союз длиною в 20 лет. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля-1

«Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Беларуси и России», – говорится в обращении Александра Лукашенко.

С Днем единения народов Беларуси и России Президента нашей страны поздравил российский лидер. Владимир Путин подчеркнул востребованность Союзного государства и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества.

Поздравления в этот день звучат и из космоса. На МКС сейчас работает наш земляк Олег Новицкий. Его слова с околоземной орбиты распространил Росавиакосмос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союз длиною в 20 лет. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Я полностью уверен, что крепкая дружба наших народов будет длиться много-много лет. Россия и Беларусь – поистине братские народы. Примеры тому можно очень легко найти в нашей истории.

# Союзное государство # Олег Новицкий

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