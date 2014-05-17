Бензовозы грабят, деньги перевозят на БТРах. Репортаж «Картины мира» из «независимого» Донецка

В Украине обстановка накалилась ещё больше после прошедших в стране референдумов. Согласно его результатам, в Донецкой и Луганской областях "за" самостоятельность регионов проголосовали более 90% избирателей. Ни новое правительство Украины, ни страны Запада результаты народного волеизъявления не признали.

Украина, по-прежнему, тревожит мир. В первую очередь - мир ее окружающий, в котором находимся и мы. О событиях в восточных областях Украины – в новостных сводках, как в сводках с фронтов…! О жизни между двумя огнями – наш репортаж из Донецка.

На центральной площади Донецка - фотографы, рикши и голуби. Рядом коммунальщики ведут традиционные весенние работы - заменяют плитку. На бульваре Пушкина в двух шагах «Зеленстрой» высаживает петуньи. И не скажешь, что в 30 километрах от этого места идут настоящие бои.

Татьяна Менделеева, мастер предприятия «Донецкфлора»:

В связи с нашими событиями переживают, все переживают, волнуются. За Славянск, за Краматорск, это наша область. Естественно, идут переживания. Это наш родной Донбасс, мой родной город. Живу здесь 25 лет. И хотелось бы, чтобы наладилось все у нас. Но на данный момент, пока такие события у нас в стране, я планирую оставаться в Донецк.

Слухи и интернет каждый час обещают зачистку, но на улицах города спокойно. У первой школы выпускники репетируют вальс.

Карим Шехмаметьев пока учится в десятом классе. Парень рассказывает, как с началом военной операции все школы в городе и области закрыли. Но потом их снова открыли, несмотря на продолжение боевых действий.

Карим Шехмаметьев, десятиклассник Донецкой школы № 1:

В школу хожу, ничего не поменялось: все как было, так и осталось. Материально плохо. Плоховато. Работы нет.

Снижение уровня своей жизни отмечает и менеджер Максим Мынец. Предприниматель реализует оборудование для измельчения древесной муки. Говорит – продажи в последние месяцы упали в несколько раз.

Максим Мынець, менеджер по продаже оборудования:

Продаж никаких и работы никакой. Никакой активности нет. Причем еще в январе-феврале было нормально, март-апрель стало хуже. Сейчас полностью ничего нет. Видите, 10 утра, я гуляю с ребенком.

Зато вот цены растут исправно. Больше всего подорожал бензин – еще в январе литр продавали по цене 10-11 гривен, сегодня -- 14-15. Причем, эксперты предупреждают о том, что скоро Донбасс столкнется с дефицитом топлива.

Крупные сети заправок собираются приостановить поставки горючего в регион. Все из-за участившихся случаев грабежей на автоколонках и нападений на бензовозы.

Юрий Говорунов, житель Донецка:

Повысились процентов на 30-50 точно, очень существенно.

Цифры в обменниках тоже постоянно растут. До кризиса доллар продавали за восемь, теперь - за 12 гривен. Соответственно, и цены в магазинах меняются. В центре города и вовсе закрыли гипермаркет и вывозят оборудование.

Однако это единственный такой случай. Массовых увольнений и закрытия предприятий пока нет, - говорят дончане. Зато зарплаты уже задерживают.

Пенсии и социальные выплаты тоже не всегда приходят в срок – ведь деньги приходится перевозить на БТР-ах.

Пассажиры автобуса:

Каждый день поднимаются цены. На все поднимаются цены. На все! Жизнь стала невыносима.

Пойдешь в магазин, и не знаешь, что его брать. Если хлеб взять уже 6-6,50? Можно ли жить? Естественно, нет.

Городом руководит мэр, работает и губернатор области. Но кроме официальной власти в регионе есть и самопровозглашенная – руководство Донецкой Народной Республики. В четверг истек сро к ультиматума, который ополченцы предъявили Киеву. Требование одно – вывести все войска с блокпостов в регионе. Иначе – обещание широкомасштабных боевых действий против силовиков.

Несмотря на спокойствие в городе, на въездах в Донецк установлены блок-посты, а областная администрация уже больше месяца занята ополченцами. Именно здесь находится штаб Донецкой народной республики.

В старых кабинетах – новые чиновники. В здании под флагом Донецкой республики работают и администрация Президента, и Кабмин. Вместе со съемочной группой к областной администрации подъезжает штурмовая группа республики.

Роман - в прошлом младший лейтенант милиции, теперь Рэм – боец Русской православной армии - так себя называют автоматчики. Солдаты штурмового отряда обеспечивают порядок на блок-постах, помогают в боях, занимают здания госорганов.

Роман, боец Русской православной армии:

Зарплаты не платят, банки закрылись, бензин подорожал практически в два раза. Конечно, тяжело. Семья ощущает, конечно, переживает за меня. Дочь переживает.

К видеокамерам здесь относятся настороженно. Журналистов украинских телеканалов не пропускают, у иностранных требуют спецразрешение и просят не снимать лиц.

При этом, скоро в действие может вступить и третья сила – шахтеры. Горняки уже заявляют, что готовы к забастовкам и выступлениям, если затянувшийся кризис отразится на их зарплатах и семьях.

Дарья Линик, Роман Сухоненко, специально для «Картины мира», из Донецка.