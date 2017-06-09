Белорусским водителям разрешат работать в РФ без российских прав

Новости Беларуси. Россия работает над тем, чтобы облегчить гражданам Беларуси въезд по прибытии в аэропорты. Напомним, что самолеты из нашей страны некоторое время назад перевели из внутренних терминалов в международные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Предъявляется паспорт – ты гражданин какой страны? Если россиянин или белорус, никаких требований нету. Но пока есть вопрос сканирования паспорта в машине – подлинный он или неподлинный – я думаю, что этот вопрос будет облегчен еще дальше, чтобы не было даже того, чтобы сканировать паспорт. Предъявил паспорт, что ты гражданин России или Беларуси – просто проходи. Это совсем не вызовет никаких задержек.

Дипломат также сообщил, что белорусским шоферам не нужно будет получать российские права для работы в России. Дело в том, что с июля в силу вступит закон, который запрещает это делать водителям с иностранными правами. Однако уже осенью парламент должен принять поправки к этому документу – требование не коснется граждан Евразийского экономического союза. Ожидается, что до этого момента временный акт, позволяющий белорусам обходиться без российских прав, примут на ближайшем заседании Совета Министров Союзного государства.