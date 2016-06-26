Саммит ШОС: о чем договорились лидеры «азиатского клуба» в Ташкенте и какова здесь роль Беларуси?

Новости Беларуси. На неделе важные политические события происходили в Ташкенте. В столице Узбекистана собрались представители Шанхайской организации сотрудничества. Этому клубу азиатских государств, которому в этом году исполнилось 15 лет, прочат большое будущее. Беларусь на авторитетном форуме впервые представлена в статусе наблюдателя. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ сообщит подробности.

В Ташкент съехались президенты, премьер-министры, поэтому Узбекистан в целях безопасности шанхайской шестерки и 12-ти других членов ШОС закрыл границы с соседними странами. Движение в столице регулировали вручную на перекрестках и поворотах, иначе пробок кортежам не избежать.

Евгений Горин, СТВ:

Работа постового напоминает большой концерт: он постоянно свистит и жестикулирует, почти как Валдис Пельш.

Угадать мелодию просто: юбилейный Саммит ШОС.

А сколько нужно времени для создания авторитетной и сильной международной организации? Впрочем, эксперты считают, что ташкентская лепешка не вышла комом. Юбилейный саммит еще и судьбоносный.

6 на 12 – шестерка основных членов ШОС и 12 партнеров и наблюдателей – фотография, которая войдет в историю. Из регионального проекта Шанхайская организация сотрудничества превращается в глобального игрока. Ажиотаж вокруг форума тому свидетельство. Хозяин саммита Ислам Каримов обратил внимание на перевозбужденность акул пера.

Ислам Каримов, Президент Республики Узбекистан:

Я очень просил бы журналистов и телевизионщиков успокоиться, наконец, и найти свои места с тем, чтобы не мешать работе саммита.

Главная тема саммита – расширение организации. На финишной прямой вступление в ШОС Индии и Пакистана. А это значит, что через год шанхайская шестерка – Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан – превратится в восьмерку. То есть ШОС будет включать четыре ядерных государства и около 3-х млрд человек, половина населения земли. Это огромный рынок. Почти вдвое взлетит общий ВВП стран-организации, до 20 трлн долларов.

Статус Беларуси в ШОС, можно сказать, уникален. Республика – единственная из европейских государств, получившая статус наблюдателя при организации. На таком исключении для своего стратегического партнера настоял Китай.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайская Народная Республика и Шанхайская организация могут рассчитывать на поддержку Беларуси в любых вопросах, которые волнуют сегодня организацию. Мы готовы быть «западными воротами» этой организации. А как мы умеем держать слово, вы убедились во время последнего визита в Беларусь, когда мы с вами присутствовали на строительстве «Великого камня». Как вы его назвали, это жемчужина Великого шелкового пути.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Уверен, что под вашим руководством в Беларуси будут достигнуты новые успехи. Белорусско-китайские отношения стремительно набирают обороты, и по всем вопросам мы поддерживают друг друга.

Динамика в белорусско-индийских отношениях под стать белорусско-китайской: открытие в городе Нагпуре сервисного центра по обслуживанию БелАЗов, совместное предприятие по сборке в Индии автобусов МАЗ, есть договоренность создать в Беларуси четыре завода по производству лекарств. За два года страны планируют нарастить товарооборот до миллиарда долларов.

Александр Лукашенко:

Естественно, под этот миллиард нам надо создать некую экономическую дорожную карту, чтобы достичь этого рубежа. У нас есть очень серьезные двусторонние проекты, которые сегодня реализуются. Но я считаю, что на этом останавливаться нельзя, надо двигаться вперед. И мы, конечно же, ждем вашего большего присутствия в центре Европы. Думаю, что для великой Индии это будет неплохо. Мы готовы реализовать ваши интересы в Беларуси настолько, насколько это вам выгодно.

Во-первых, ШОС – перспективное поле по продвижению отечественных товаров на новые рынки и для привлечения инвестиций. Подстегнуть торговые связи в регионе – один из интересов Шанхайской организации сотрудничества. Во-вторых, работа на переднем крае в рамках возможной инициативы по созданию зоны свободной торговли ШОС с Евразийским экономическим союзом.

Александр Лукашенко:

Развитию сотрудничества с Азиатским регионом Беларусь придаёт важное политическое и экономическое значение. Мы всецело поддерживаем выстраивание новой архитектуры отношений на пространстве Евразии с учётом интересов всех государств континента. Как страна-наблюдатель в ШОС, мы не собираемся, выражаясь спортивной терминологией, следить за игрой со «скамейки запасных». Беларусь готова стать активным «полевым игроком» на пространстве организации и вносить весомый вклад в её работу на благо наших народов.

Время показывает явный интерес стран региона к ШОС. Это объясняется: экономические кризисы, все чаще повторяющиеся, легче преодолевать вместе. 5 лет назад страны ШОС констатировали рост товарооборота в 7 раз. Так что, похоже, сближение неизбежно.

За 15-летие из «клуба по интересам» – так проект называли недоброжелатели – ШОС превратилась в фактически новый «центр силы», с которым не считаться просто нельзя. Экономические и политические кризисы закалили инициативу до состояния универсального инструмента. И красиво, и мощно, как кинжал из дамасской стали.

Впрочем, исторически инициатива начиналась для обеспечения безопасности в регионе, а сейчас акцент на экономическом партнёрстве и общественно-культурных связях. Серьезное достижение, что Индию и Пакистан из давних противников ШОС делает союзниками. Раньше эти две страны трудно было представить за одним столом, не говоря уже о танцполе или песне. А это язык, понятный каждому: «Ты – мое сердце, ты – душа моя», – подпевали и танцевали журналисты в Ташкенте.

С момента основанная – это первая волна расширения организации. Похоже, азиатскую инициативу ждет большое будущее. Накануне саммита генсек организации сообщил, что пять стран подали заявки на присоединение к проекту. И загадал загадку: три с Ближнего Востока, одна из Восточной Европы, другая из Юго-Восточной Азии. Разгадали пока три: Израиль, Сирия, Египет. Две остальные – тайна. Эксперты подозревают, что это Лаос и Венгрия. Все это, чем не подтверждение привлекательности организации?

Евгений Горин, СТВ:

Вот официальна эмблема ШОС. Здесь изображено восточное полушарие и очертания суши, которую занимают 6 стран-участниц ШОС. Самое интересное, что в следующем году эта версия рисунка может утратить свою актуальность: Пакистан и Индия станут полноправными участниками организации. Сегодня их здесь пока нет.

Изменится ли эмблема Шанхайской организации сотрудничества, узнаем через год в Астане. Председательство от Узбекистана перешло к Казахстану.