Как страна будет жить в ближайшие 5 лет? – итоги Всебелорусского народного собрания-2016

Пятое Всебелорусское народное собрание масштабно освещали телеканалы и другие отечественные и зарубежные СМИ. Причем одни пытались вникнуть в глубину, иные по поверхности скользили. Или, как в английской песенке в переводе Маршака:

– Где ты была сегодня, киска?

– У королевы, у английской.

– Что ты видала при дворе?

– Видала мышку на ковре!

Так и некоторые журналисты заметили только лишь содержимое портфеля делегата. Вот он, этот портфель! Откроем его чуть позже, а сперва – о главном! Смотрим сюжет Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

После каждого Всебелорусского собрания наша страна начинает расцветать с новой силой. А историю народного форума можно проследить по истории Дворца Республики, который в 1996-м был полуразрушен, а мы только начинали строить свое государство. Второй раз делегаты Всебелорусского собрания собираются в этих стенах. Тогда у всей государственной политики появляется понятная форма – за сильную и процветающую Беларусь. В 2006-м – новая ступень социально-экономического развития, которую четко и коротко характеризует тезис Президента: государство – для народа. А спустя 5 лет здесь расставляют все точки на «і»: договариваются привлекать инвестиции и развивать инновации. А теперь пятое Всебелорусское собрание это уже история. Программа развития до 2020 года утверждена. Делегаты с новыми идеями возвращаются в свои регионы. Отмашка движению вперед дана. В добрый путь!

Чем сильнее чувство локтя у нации, тем увереннее государство на международной арене. Но после падения «советского колосса», а белорусы подножек ему не подставляли, осколки хотели подмести под себя многие приверженцы чистоты демократии. В те годы Беларусь могла распасться на марионеточные республики. В стране были пустые полки и кошельки. А ещё такие же обещания отдельных политиков и потуги функционеров. Тогда молодой глава государства и предлагает самую простую схему общения: Президент – народ.

Александр Лукашенко:

Многие говорят: «Что там, Всебелорусское народное собрание, этот Лукашенко придумал что-то!» Здесь есть старожилы, которые присутствовали на первом Всебелорусском народном собрании, которые помнят те времена и те причины, которые побудили меня собрать это Всебелорусское народное собрание. Если бы тогда не поддержка делегатов, которые приехали со всех уголков страны, делегатов, которые еще не знали этого Лукашенко как Президента и так далее. Они были одолимы одной мечтой: надо спасать страну – беда пришла к нашему порогу. И если бы тогда вы, ваши коллеги, которые собрались тогда (по-моему, во Дворце спорта мы проводили первое Всебелорусское народное собрание, которое около 5-ти тысяч собрало делегатов) не сказали твердое «нет» развалу, нас бы здесь не было.

Среди тех, кто здесь, ветеран Всебелорусского собрания Сергей Костян. Тогда делегаты в зале заседаний чувствовали себя, как в окопах: была невидимая война.

Сергей Костян, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Белорусского славянского комитета:

Первое собрание – это было собрание тревоги, это было собрание выхода из тупика. Потому что был экономический, политический коллапс. Надо было сохранить страну.

Когда еще даже не было намёка на страну, ставшей архитектором современной космополитической демократии, славяне уже собирались на общее вече. То же делают сейчас и белорусы. Именно таких форматов общения в своё время не хватило соседям.

Никола Бордюжа, гость пятого Всебелорусского народного собрания, генеральный секретарь ОДКБ:

Когда нет такого, конструктивного, откроенного диалога, тогда появляются майданы. Тогда появляются протестные движения, забастовки, митинги. А если есть возможность высказаться, и, самое главное, если власть услышит этот крик души людей, тогда никогда майданов не будет.

Владимир Литвин, гость пятого Всебелорусского народного собрания, народный депутат Украины:

Та модель развития, которая избрана в Беларуси руководством Беларуси, белорусским народом, позволят безболезненно адаптировать постсоветские республики, постсоветские государства для суверенного развития и для того, чтобы найти свое достойное место в этом сложном беспокойном мире.

Откровенный разговор на чистоту и, как говорят в телевизионной среде, без монтажа длился два дня. При такой масштабности не потерялись даже самые мелкие проблемы. Невзирая на помпезность места встречи – это живая связь с народом, а официальный дресс-код ни в коей мере не повлиял на температурную шкалу общения. Новая программа развития была в широком доступе, Александр Лукашенко сразу – о главном.

Александр Лукашенко:

Это программа развития, а не застоя. Программа будущего, а не прошлого. Программа действий, а не ожиданий. Это реальная программа, без лишних обещаний и несбыточных планов. Здесь анализируются не только объективные трудности, но и наши ошибки. И предлагаются пути их исправления. Это программа эволюции, а не революции. В ней мы твердо сохраняем преемственность нашего курса и базовые основы белорусской модели развития. Мы категорические противники радикализма, шока и ломки всего и вся.

Голос Беларуси – это голос, смело призывающий к миру и равенству. И словами государственного гимна, и языком дипломатии. Он звучал и на трибуне ООН, и в гостеприимных залах Дворца Независимости. Именно в Минске «нормандская четвёрка» смогла добиться первых положительных оценок в переговорном процессе. Но, зачастую, голос разума заглушают крики революционных беспорядков и радикальных призывов. Не хотят его слышать и в кабинетах с политическими картами, разделёнными на сферы влияния.

Александр Лукашенко:

Сегодняшняя обстановка в мире характеризуется обострением борьбы государств за лидирующие позиции и контроль над рынками сырьевых ресурсов. Стремление геополитических центров силы к расширению зон своего стратегического влияния привело к ущемлению и блокированию интересов других государств, провоцированию напряженности и способствовало усилению межгосударственных противоречий. Расцветают радикальный экстремизм и международный терроризм, которые, заполняя вакуум безвластия, разрастаются до квазигосударств и начинают диктовать условия всему миру. Беларусь, находясь в географическом центре Европы, не может оставаться в стороне от этих вызовов и угроз, которые происходят не только где–то далеко от нас, но уже, к сожалению, совсем рядом – у нашего порога.

За своё выгодное положение платить приходилось самой дорогой монетой. Но, невзирая на колоссальные потери, белорусская нация в свои руки 13 серебреников никогда не брала, а только защищала себя и соседей. Важное политические событие в этом году совпало со скорбной датой.

Александр Лукашенко:

Ровно 75 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война в истории. Мы хорошо помним ее уроки. И главный урок состоит в том, что любую, даже самую большую беду можно одолеть только вместе. Если перед лицом трудностей народ сплачивается, а люди не падают духом, то любые преграды преодолимы и любые цели достижимы.

А вот одна из них, которая способна точечно достигать цели. Белорусский «Полонез» звучит как по нотам. Для армии эта современная отечественная система залпового огня – оружие сдерживания, для оборонной отрасли – новое перспективное направление – ракетостроение. А для страны – входной билет в элитарный клуб стран-производителей высокоточного вооружения.

Александр Лукашенко:

Наши ученые совместно с организациями оборонного сектора экономики разработали и успешно испытали в условиях густонаселенной Беларуси, а не на пустынных полигонах реактивную систему залпового огня «Полонез», соответствующую лучшим мировым образцам высокоточного оружия. Оно уже с этого года поступает на вооружение нашей армии, что значительно укрепит обороноспособность Беларуси. Не скрою, мы хотели этим самым с военными преподнести всей стране и вам, делегатам съезда, подарок к пятому Всебелорусскому народному собранию, гарантирующий чистое небо нашему народу.

Мелодия «Полонеза» – это гимн белорусской науке и промышленности. Но на общенародной встрече вспоминают и о точных попаданиях в молоко.

С этой фермы могут потечь реки «эликсира молодости и здоровья». Сказочные идеи олицетворила современная наука. Над козами поставили эксперимент – ввели ген человека. Теперь генноизменённых животных целое стадо. А в перспективе они будут давать в сутки по 500-700 литров полезного напитка с лактоферрином. Это вещество содержится только в материнском молоке и только первую неделю после родов.

Александр Будевич, заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

Лактоферрин в самом начале, в детстве запускает иммунную систему ребенка. Плюс найдены противовоспалительные, антиаллергенные, антиканцерогенные свойства лактоферрина.

С одного литра молока получается 2-3 грамма лактоферина. А его себестоимость – 100 тысяч белорусских рублей. Задача Александр Будевича – пробудить интерес к этому продукту.

Александр Лукашенко:

Если вы что-то создали, покажите это в производстве, в нормальном производстве, в сельском хозяйстве. 100 гектаров посейте, обработайте той техникой, которую крестьяне сегодня используют, химпрополка, удобрения и так далее. И покажите результат.

От хранилища фундаментальных знаний до научно-производственных кластеров. С задачами Национальной академии наук разобрались. Теперь надо их решать. Хотя для академиков не по зубам бывают даже школьные задачи. Президент по одному из дипломов учитель. И отец школьника. Александр Лукашенко поднимает проблемы, которые волнуют всех без исключения. На поле образования много сеятелей, а вот урожай знаний скудноват.

Александр Лукашенко:

Сегодня мужик 20-25 лет не знает, куда ввинтить эту лампочку, а светодиоды и прочее появились – они вообще не понимают этого. Человек не умеет заточить нож на кухне. Я уже не говорю о том, чтоб косить, рубить и так далее. То, что должен уметь настоящий мужик. А девчонка? Она что – умеет пуговицу пришить? Она умеет – помните: домоводство и так далее – они что-то из этого умеют? Ну, если процентов 10, которые чему-то научились в семье. Семья тоже должна этим заниматься. Почему мы от этих элементарных вещей отошли в школе? Есть стремление неких умников создать заумную программу, программу такую, что математическую задачу человек – математик, физик средней руки – решить не может (в пятом — седьмом классах!). Так что это за программы, кому они нужны, кого мы там готовим?! В ближайшее время должны быть созданы нормальные учебники. Это главное, это «икона» в школе. И их должны создать лучшие учителя нашей школы, а не академики, которые забыли, когда учились!

Ольга Негурэ учитель 24-й столичной гимназии. Её фамилия – на обложках учебников по немецкому языку. На каникулах педагог корпит над параграфами для восьмиклассников.

Ольга Негурэ, учитель иностранного языка, соавтор школьных учебников:

Мы, разрабатывая учебники, смотрим, что делают в западных изданиях, что они предлагают в качестве учебника, в качестве, условно назовем это, идеального учебника. Учебники обычно предлагают, кроме самого программного материала, еще CD-диски и так далее.

Президент поручает: работа над ошибками в системе образования – это задание на лето. На августовский педсовет профильный министр должен придти с портфелем предложений. А пока пусть абитуриенты спокойно поступают по старым правилам. Понятными и неизменными правила игры должны стать и для бизнеса.

Александр Лукашенко:

Важнейший инструмент не только самозанятости, но и творческой реализации населения – развитие малого и среднего бизнеса. Переходя в бизнес, люди смогут обеспечивать себя и свои семьи, а также трудоустроить двух-трех человек. Сферы приложения усилий здесь не ограничены. Раскрепощение деловой инициативы должно стать движущей силой для восстановления экономического роста и создания новых рабочих мест.

Небольшим предприятиям – отменить ввозные пошлин и НДС на производственное оборудование. Бизнесу в селе – налоговые каникулы на два года, каждому региону – центр поддержки для бизнеса. А предпринимателям уже сейчас банки готовы выделить около миллиарда китайских кредитов. И ко всем предприятиям – партнёрски-доверительное отношение.

Александр Лукашенко:

И не надо их душить контрольными мероприятиями и проверками, если вы не поймали их за руку. Поймали за руку – мое открытое слово: наказывайте. Чужого брать нельзя! Я 20 лет твержу всем вам об этом. Не увижу я, не увидят правоохранительные органы – вы же все в церковь ходите, Он же все видит. Все туда уйдем. И куда Он нас отправит там? Поэтому подумайте. Но если у вас нет фактов (запомните: то, что я говорю с этой трибуны, для правоохранительных органов – закон), если у вас нет достоверных фактов, что руководитель любого уровня – госучреждения, частного или другого предприятия – нарушает закон, вам на этом предприятии делать нечего! Вот решение раз и навсегда!

Александр Мошенский, акула отечественного бизнеса, в Беларуси чувствует себя как рыба в воде. Главное, говорит, не стоит мутить воду, невзирая на высоту своего полёта.

Александр Мошенский, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, бизнесмен:

Это аксиома. Надеюсь, и силовые органы это понимают. Честно говоря, я не думаю, что в большинстве случаев это происходит по-другому. Если есть факты, они приходят и работают. А если нет фактов, мне кажется, с этим у нас в стане уже покончили лет 5 или 10 назад. Но лишнее напоминание, наверное, не помешает.

Месседж нынешнего собрания: бизнесу различные преференции, а взамен патриотическое отношение к экономике – создание импортозамещающих товаров и новых рабочих мест. Александр Лукашенко ещё раз повторяет: по 50 тысяч вакансий в год, а трудовая пенсия не менее 40-ка процентов от средней зарплаты к 2020-му году. Стоит ждать повышения зарплаты чиновникам, коих, кстати, должно стать меньше. Власть будут представлять только лучшие.

Александр Лукашенко:

Надо, чтобы в исполкоме (я сейчас отвлеченно говорю) работали не 180 человек, а, может быть, 25 умнейших, толковых людей. Все сэкономленное отдать этим 25 и добавить еще зарплату, чтобы они выверенные решения принимали. 25 умных людей, знающих производство и дело на местах, достаточно для принятия решений.

В Беларуси на содержание госаппарат уходит 2 процента ВВП, в соседней России – 4. А в ЕС, который ставят за образец оптимизации бюрократического аппарата, вообще 7 из 100 евро. Кадровый вопрос порождает горячую полемику в течение двух дней собрания.

Марианна Щеткина, делегат пятого Всебелорусского собрания, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Уважаемый Александр Григорьевич, мы тесно работаем всем общественным объединением с органами власти, с государственными органами. Вчера вы сказали о том, что надо проводить оптимизацию госаппарата в полтора-два раза. Главное, чтобы уже завтра с большой прытью не приступили к исполнению и не начали механически проводить это сокращение.

Александр Лукашенко:

Мы принимаем решения, а никто не исполняет, а потом идем и сами реализовываем. Вопрос исполнительской дисциплины. Вот в стране диктатура, диктатура, диктатура… В стране с диктатурой никто два раза не повторяет. А у нас и 5 раз приходится повторять. Вот и вся диктатура.

Белорусский народ, международные эксперты и экономические консультанты ожидали эту программную речь Президента. Самое важное, насколько изменится страна и чего ждать – кардинальных или постепенных реформ.

Александр Лукашенко:

На новом этапе нам необходимо перейти от «догоняющей» стратегии к «опережающей». Вы знаете, здесь я хочу сделать небольшое отступление и честно признаться: да, действительно, надо совершенствовать то, что есть. Нам сегодня некоторые предлагают, в том числе есть такие люди и в правительстве, а, может быть, и все правительство порой наклоняется в эту сторону, предлагая некие радикальные, я не говорю ломку, ломку – это недопустимо, такого бы и правительства в Беларуси не было, радикальные шаги. На что я, идя от жизни, всегда говорю: хорошо, даже если эти радикальные шаги сегодня точны, если они разработаны наукой, где–то проверены жизнью, то кто эти радикальные меры будет реализовывать? Кто? Я готов к любой реформе, к любым планам, к любым действиям. Вопрос не во мне. А готовы ли вы, общество, к таким радикальным изменениям? – Молчание.

Беларусь сохранит свой умеренный политический климат и в последующие годы. Без резко континентальных перемещений к разным полюсам, несмотря на рекордные потепления в отношениях. Мы готовы торговать своей продукцией со всем миром.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, нам необходимо максимально использовать преимущества интеграционных проектов, созданных на постсоветском пространстве по нашей инициативе и при активнейшем участии Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза, СНГ. В сотрудничестве с Западом нас интересуют, прежде всего, инвестиции, трансфер технологий, создание передовых совместных производств, участие белорусских компаний в международных производственных цепочках и, конечно, поставки нашей продукции. Особенно сложное, но необходимое дело – переориентация экспорта с ближайших рынков на страны Азии, Америки, Африки. Ведь со странами дальней дуги планируем прирост экспорта до 52 процентов к нынешнему уровню.

На Всебелорусском собрании много иностранных гостей. Посыл Александра Лукашенко об усилении экономического сотрудничества услышан.

Даниэль Крутцинна, управляющий партнер международной консалтинговой компании по СНГ:

Хорошо, что в Беларуси достаточно высокая степень организованности страны в целом, административные процедуры, которые достаточно эффективно работают. И в целом, скажем, трудолюбие и квалифицированность народа – об этом тоже говорит достаточно хорошо развивающаяся IT-отрасль.

Зависимость от внешних рынков и энергоносителей – основные испытания белорусской экономики. До 2020 года надо диверсифицировать продажи и заняться замещением углеводородов. Вместе со строительством АЭС необходимо не только грамотно использовать то, что поджарено недрами, но, порой, отстаиваться свои интересы: насолить готовы даже самые близкие партнеры.

Александр Лукашенко:

Вы помните, как нам пришлось тут некоторых представителей российского бизнеса отправить в места не столько отдаленные, не так как у них, на Камчатку или в Магадан, у нас свои места хорошие есть, где они отбывали некоторое время. Вы помните это, я постоянно вмешивался в этот процесс. Мы заявили, что мы ни шагу назад не отступим. И «Белорусскую калийную компанию», которая занималась продажами, выносить в Швейцарию или за пределы нашей страны не будем. И что сейчас? Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых уже акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: «Будут предложение – готов встречаться». Я не говорю о том, что в мире на нас просто молятся и кланяются. И если встает вопрос ББК со своим товаром или любая другая, даже канадская компания, которая чуть больше нашей, сразу говорят: белорусскую. Почему? Потому что государство гарантирует порядочность этой компании.

Испытания выдержаны, но время мировой экономической турбулентности продолжается. И в таких условиях приходится догонять тех, кто раньше поднялся в науке и промышленности. А на этих высотах всегда тесно.

Александр Лукашенко:

На внешних рынках жесточайшая конкуренция, настоящие торговые войны и сражения за каждую товарную позицию с применением, как я уже говорил, широкого арсенала средств от заградительных таможенных барьеров, через ценовые маневры, до применения оружия. Поэтому и нам надо быть во всеоружии. Успех гарантирован только при условии повышения качества поставляемой продукции, снижения ее себестоимости, обеспечения полноценного пред– и постпродажного обслуживания на уровне лучших мировых практик.

А вот социальную направленность государства в Беларуси никто ревизиям подвергать не будет. Две третьих бюджетных средств на финансирование государственных программ пойдёт на развитие социальной сферы. 5 процентов от ВВП – в медицину. В рейтинге эффективности здравоохранения «Блумберг» Беларусь на 47-м месте, выше США и России! К 2020 году средняя продолжительность жизни белорусов должна превысит 75 лет.

Александр Лукашенко:

Ни один человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, не должен остаться без помощи государства. Речь идет о внедрении безналичных жилищных субсидий в целях смягчения последствий увеличения тарифов на услуги ЖКХ. Подчеркиваю: их увеличение должно проводиться одновременно со снижением затрат на оказание услуг, ростом доходов людей и развитием системы адресной поддержки уязвимых категорий граждан.

Еще одно направление – экономическое развитие регионов. Пока в этом плане Беларусь разная. Задача же до 2020 года – стереть различия между Брестской и Могилёвской, Гродненской и Витебской областями.

Александр Лукашенко:

Малые и средние города – основа страны. Мы всегда следовали принципу: в любом месте Беларуси каждому человеку должно быть одинаково комфортно. Не должно быть разрыва между городом и селом, между столицей и регионом. Нам нужно равномерное распределение производительных сил по стране. Нельзя всe тащить в Минск. Говорю об этом в очередной раз. Мы уже сегодня в часы пик не можем передвигаться по транспортным артериям Минска. Мы, как и все страны вокруг, да и в мире, можем допустить тяжелейшую и непоправимую ошибку, когда почти половина населения живет в столице и окрестностях, а в результате народ, живущий в столице и окрестностях, задыхается. Вам это надо?

В стране практически полторы тысячи агрогородков. Без них современная Беларусь была бы другой. Подобные оазисы городского комфорта среди природного рая позволяют себе создавать только самые богатые жители Европы. В Беларуси эту нагрузку взвалило на себе государство.

Александр Лукашенко:

Наше село, без которого не может быть страны. Сегодня здесь накопилось огромное число застарелых проблем. Не видеть их, промолчать о них невозможно. В отрасль вложены огромные средства. Ни одна страна бывшего Союза не давала так много денег, как Беларусь. Мы вложили в модернизацию села только в последние годы по 2-м программам, наверное, где–то свыше 50 млрд долларов.

Нина Железнова в сельском хозяйстве всю жизнь. Начинала с полеводства – сейчас глава мини-агрохолдинга. Её профессиональный рост можно сравнить с общим ростом АПК. А структуру самого хозяйства с направлениями всей отрасли. Беларусь производит каждый двадцатый литр молока в мире. Всё же интеллектуальные дояры не могут полностью заменить людей, а технологии – погодные условия нашей климатической зоны.

Нина Железнова, директор ЧУП «Озерицкий-Агро»:

Мы подняли животноводство, сейчас беремся за другую отрасль. Нет, мы его только ставим на технологичные рельсы. А для того, чтобы его поддерживать в таком состоянии и совершенствовать, нужно работать еще больше, более разумно и грамотно.

К 2020-му году от сельского хозяйства ждут 10-процентной рентабельности и ежегодного экспорта на 7,5 миллиарда долларов. Наступает время сильных хозяйств и руководителей. Остальные уйдут в историю. Надо пожинать плоды модернизации АПК. Только, как говорится, много званых, но мало избранных для этого времени собирать камни.

Нина Железнова, директор ЧУП «Озерицкий-Агро»:

Камень – это мое наследство, он с того хутора, где я родилась. Этот камешек всегда холодный, когда жарко, и горячий, когда холодно. Этим сказано все.

Пуповина белорусской власти зарыта в родной земле. Поэтому малые деревни не хотят погребать под ковшом истории. Для белорусского села подготовлено три уровня развития. Первый – агрогородки – пройден. Вторым – центральными усадьбами расформированных хозяйств – займутся в этой пятилетке. И третий – небольшие деревушки, с которых по натоптанным стежкам на широкие магистрали своего пути вышли многие белорусы.

Александр Лукашенко:

Мы не говорим о том, что село – это не перспективно. В этом плане я очень рассчитываю на видных людей, как Кобяков и Мясникович, например. Где я жил, деревня была обречена на исчезновение. И мы в свое время с Рудником и Косинцем – там соседние были села, никакие просто – привели их в порядок.

Вот эта деревня, о которой говорил Александр Лукашенко. Химы – родина теперешнего главы Администрации Президента. Ещё будучи губернатором Витебской области, Александр Косинец восстановил ветшавшее гнездо, как аисты это делают каждую весну. Теперь здесь есть газо- и водопровод, канализация, новые дома, амбулатория и кафе.

Конечно, не каждая белорусская деревушка вырастила известных государственных деятелей. Второй жизнью для этих живописных уголков могут стать агроусадьбы и ремесленнические дестинации. Народная программа развития страны принята, остается её выполнить, правительству и обновленному депутатскому корпусу. Страна готовится к важному политическому событию – выборам в парламент. Александр Лукашенко через делегатов подчёркивает, кого бы хотел видеть в Овальном зале.

Александр Лукашенко:

Мы придаем огромное значение тому, каким будет новый депутатский корпус, кому народ окажет свое доверие. Я уже говорил о том, что не сомневаюсь в этом, народ выберет самых достойных. Критерии оценки кандидатов у людей разные, но большинство сходится на том, чтобы поддерживать тех, кто выступает, во-первых, за суверенитет и независимость. Во-вторых, за мирный и эволюционный путь развития. В-третьих, за подъем отечественных предприятий.