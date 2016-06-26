Итоги Всебелорусского народного собрания: как будем жить, где зарабатывать и на что тратить?

Новости Беларуси. Начнем сегодня, конечно, с важнейшего события пяти лет. Да и вообще цифра пять красной линией проходит через всю уходящую неделю – пятое Всебелорусское народное собрание и пять китов – пять приоритетов, на которые мы сделаем ставку, чтобы повысить то самое качество жизни – инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь. Кстати, сегодня в Беларуси День молодежи. Да и среди делегатов народного вече было немало тех, кто только начинает путь, но уже вполне знает, что хочет от жизни. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ обобщила наиболее яркие моменты.

История

Нынешнее Всенародное народное собрание уже пятое по счёту. В 96-ом делегаты решали задачи по стабилизации экономики – нужно было остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета. 2001 и 2006 годы стали этапами перехода к устойчивому экономическому росту. В 2010-м обсуждали меры по повышению конкурентоспособности экономики. Главной целью нынешнего собрания стало инновационное развитие и улучшение качества жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь есть старожилы, которые присутствовали на первом Всебелорусском народном собрании, которые помнят те времена и те причины, которые побудили меня собрать это Всебелорусское народное собрание. Если бы тогда не поддержка делегатов, которые приехали со всех уголков страны, делегатов, которые еще не знали этого Лукашенко как Президента и так далее. Они были одолимы одной мечтой: надо спасать страну.

Сергей Костян, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Белорусского славянского комитета:

Это собрание сыграло колоссальную роль. Потому что, в первую очередь, мы сохранили в стране мир и стабильность, что мы наши выход их экономического тупика.

Александр Лукашенко:

И если бы тогда вы, ваши коллеги, которые собрались тогда (по-моему, во Дворце спорта мы проводили первое Всебелорусское народное собрание, которое около 5-ти тысяч собрало делегатов) не сказали твердое «нет» развалу, нас бы здесь не было.

Юбилейный, всенародный форум, символично открылся в день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. «Уроки истории» – сегодня тот самый прочный фундамент, на котором держится современное государство.

Одна из главных особенностей современной белорусской социально-экономической модели: вместо того, что вывозить деньги за границу, всё, что зарабатывали в течение пяти лет, направляли на развитие, вкладывали в собственные производства.

Несмотря на сложности, государство обеспечило положительную динамику экономики. Беларусь вошла в ТОП–50 стран мира с высоким уровнем человеческого развития. Существенно улучшилась и демография. С 2014-го года впервые за двадцать лет численность жителей в Беларуси начала расти, сжаты так называемые «демографические ножницы». Прирост внутреннего валового продукта, главного экономического показателя, составил без малого 6%. Выполнены и социальные обязательства перед гражданами. За последние пять лет реальные доходы населения выросли больше, чем на 32%.

Александр Лукашенко:

В прошлой пятилетке проведена модернизация базовых отраслей экономики. Завершается техническое обновление девяти крупнейших деревообрабатывающих производств, введены в строй технологические линии по производству цемента «сухим» способом, организовано производство комплексных сложносмешанных удобрений. Освоено серийное сборочное производство легковых автомобилей. Изготовлен самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн, очередь на его получение выстроилась по всему миру. Построен завод по производству современных железнодорожных электропоездов (такие электропоезда уже стали на рельсы нашей Беларуси). Начато строительство Белорусской атомной электростанции.

За 5 лет введено в эксплуатацию и технически переоснащено более тысячи молочно-товарных комплексов, 55 свиноводческих, 456 зерносушильных, более 500 птицеводческих комплексов. Новая техника на селе вся отечественного производства. Автоматизация основных технологических процессов сельхозпроизводства позволила увеличить производительность труда за пятилетку на селе почти в 1,5 раза.

Мы не только сохранили и модернизировали традиционные отрасли, но и создали задел для развития принципиально новых направлений – атомной энергетики, космической, биотехнологической и других отраслей. На повестке дня – переход к зеленым технологиям и экономике знаний.

На минувшую пятилетку были заложены 11 «важнейших» прогнозных показателей. Тем не менее, не все из запланировано удалось реализовать. Отдача от госинвестиций осталась низкой, в производственном секторе все еще существуют высокие издержки. Сохранилось и отставание Беларуси от других стран по производительности труда. Причины невыполнения прогнозных показателей очевидны. Кризис в странах–соседях, в России и Украине, на наших традиционных рынках сильно ударил по Беларуси. Спрос на наши товары сократился. Конкуренция резко выросла. А это значит, упали экспорт, доходы предприятий и бюджета. Конечно, внешние обстоятельства не были единственной причиной экономических трудностей, но они обострили внутренние проблемы.

Семен Шапиро, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Считаю, что для сохранения достигнутой динамики необходимо решить ряд задач, в первую очередь макроэкономических. Национальному банку и правительству следует выработать такую денежно-кредитную политику, которая способствовала бы привлечению капитала не на депозиты банков, а в народно-хозяйственный комплекс. Необходимо прекратить перекачивание финансовых ресурсов из экономики предприятий через банки к определенному кругу лиц, которые сегодня вкладывают деньги в депозиты. Фактически работники предприятий иногда недополучают зарплату, а предприятия, оплачивая высокие процентные ставки по кредитам, отдают эти деньги другой части общества, которая смогла себе позволить такие вложения. Мы видим прямую корреляцию между удешевлением кредитных ресурсов и ростом валового регионального продукта. А если к этому продумать и добавить хороший механизм стимулирования экспорта, то мы можем существенно увеличить доведенные показатели.

То, что не «дотянули» в прошлую пятилетку, в нынешней придётся наверстывать. Через пять лет, согласно программе социально-экономического развития, темпы экономического роста в Беларуси будут выше среднемировых.

Александр Лукашенко:

Скажу сразу: у этой программы есть свои особенности, по крайней мере три. Первая. Это программа развития, а не застоя; программа будущего, а не прошлого; программа действий, а не ожиданий. Мы прекрасно понимаем: проблемы не решаются сами собой, кризисные явления не исчезнут по мановению волшебной палочки. Именно поэтому в основу программы положены принципы прогресса и открытости. Мы делаем ставку на знания и технологии. В этом ключ к решению текущих проблем и движению вперед. Вторая особенность. Это реальная программа, без лишних обещаний и несбыточных планов. Здесь анализируются не только объективные трудности, но и наши ошибки. И предлагаются пути их исправления. Насколько точен этот анализ, насколько точны и глубоки те меры, которые предлагаются, – все это нам предстоит обсудить вместе. И третья особенность. Это программа эволюции, а не революции. В ней мы твердо сохраняем преемственность нашего курса и базовые основы белорусской модели развития. Мы категорические противники радикализма, шока и ломки всего и вся. Государство для народа, справедливость, защита простого человека – это то, на чем стояла и стоять будет белорусская государственность.

Владимир Гостюхин, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, народный артист Республики Беларусь:

Очень ясная, конкретная программа развития. И по промышленности, и внутреннее развитие, и политическое развитие страны.

Планы

Разговор и обмен опытом не затихали и вне зала переговоров. В кулуарах делились мнениями, выдвигали идеи. На форуме есть уникальная возможность посоветоваться с коллегами со всей страны.

Михаил Русый, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Идет такой продуктивный, продуманный разговор о том, как извлечь уроки из того, что мы прошли, и сделать еще лучше. Задача поставлена – 7,5 миллиардов долларов мы должны продать продукции на экспорт. Вроде бы цифра ни о чем не говорит, но это новые рабочие места, новые технологии, заработная плата достойная, это конкурентоспособное сельское хозяйство. Рентабельность 10%. Это не заоблачные какие-то задачи. Это реальные задачи.

Планируется, что значительно вырастет экспорт товаров и услуг, а темпы роста промышленного и сельхозпроизводства будут планомерно увеличиваться каждый год.

К концу 2020 года снизятся до 9 – 11 процентов ставки по кредитам. Один из показателей успеха социальной жизни – собственная крыша над головой. У каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру. Снижать цены «на квадрат» будут за счет уменьшения сметной стоимости строительства. Вячеслав Драган над современными конструкциями в строительстве работает уже не один десяток лет. Дело его рук – визитная карточка «Славянского базара» – летняя крытая сцена. Сегодня у ученого на столе очередная новейшая разработка.

Вячеслав Драган, первый проректор Брестского государственного технического университета:

Эта система позволяет создавать любые архитектурные формы, перекрывать большие и сверхбольшие пролеты с наименьшим удельным расходом стали. Она обладает высокой надежностью. Она полностью заменила, так скажем, все заграничные разработки.

Решения

Экономическую программу на следующие пять лет специалисты уже называют одной из самой напряженной в истории Беларуси. Чтобы достичь тех самых 15% ВВП, есть 5 задач, которые сформулировал Президент: занятость, молодежь, инновационное развитие, проще говоря, передовой опыт, и новейшие технологии, информатизация и при этом рост экспорта.

Александр Лукашенко:

Главным источником роста ВВП являются эффективные инвестиции. За пятилетие необходимо реализовать более 80 крупнейших инвестиционных проектов на сумму свыше 27 миллиардов долларов, привлечь не менее 14 миллиардов долларов внешних источников, включая полное использование кредитных линий и прямых инвестиций Китайской Народной Республики. Это наш основной инвестор.

Потенциал умной экономики в следующей пятилетке следует серьезно нарастить за счет: развития высокотехнологичных производств – микроэлектроники, лазерных, био- и нанотехнологий, продукции высокоточного машиностроения, которые должны стать основой для повышения конкурентоспособности страны; создания условий, при которых инновационные расходы, включая частные инвестиции, достигнут уровня полутора процента ВВП в год. Необходимо сконцентрировать научно-технический потенциал страны на прорывных научных исследованиях и разработках, обеспечив их практическое внедрение в производство.

Менять облик белорусской экономики будут за счет модернизации действующих производств и создания новых наукоемких предприятий. Речь идет сразу о нескольких направлениях: начиная с атомной станции, космических технологий и развития IT-сектора, до более глубокой переработки удобрений и даже мусора. Одна из задач, которую предстоит решить в самое ближайшее время, – помочь новейшим разработкам ученых получить путевку в жизнь. Для этого нужно найти точки соприкосновения между наукой и производством.

Владимир Гусаков, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Наука в большей мере нацелена на зарабатывание средств. Сейчас примерно две трети оборота финансовых ресурсов академии – это различные внебюджетные источники. Объемы работы продукции постоянно возрастают, в том числе обеспечен запланированный рост и в 2015, и в 2016 годах, хотя одновременно усиливаем и фундаментальную часть.

Александр Лукашенко:

Академия наук в последнее время изменилась кардинально. Если раньше мы видели Академию наук как собрание теоретиков, может быть, преимущественно теоретиков, творческих людей и так далее. Я исходил из того (я еще помню и со своей работы в реальном секторе экономики), мы приезжаем на площадки какие-то, мы приезжаем в поле, и нам показывали все время, какие сорта растений возделываются. Мы ахали-охали. И горох, и люпин, и пшеница, и тритикале, и так далее. Но это было полсотки, а, может быть, еще меньше. Мы смотрели на это и спрашивали: «Вы чем прополку осуществляли?» – «Столовой вилкой». Ну, на полсотки можно. Но мы всегда требовали от ученых: вы покажите, как это в производстве будет. И тогда мной было принято решение: если вы что-то создали, покажите это в производстве, в нормальном производстве, в сельском хозяйстве. 100 гектаров посейте, обработайте той техникой, которую крестьяне сегодня используют, химпрополка, удобрения и так далее. И покажите результат. Результата не было. Поэтому было принято решение о совершенствовании и даже реформе Академии наук. И они начали заниматься новейшими направлениями, о которых я говорил в докладе.

Сельское хозяйство

Практические результаты научных изысканий сегодня активно внедряются в сельское хозяйство. В нынешнем году часть посевных площадей засеяли экспериментальной смесью – овес, ячмень, горох и, главный компонент – подсолнух. Теперь ожидают хорошей массы. Причем не только по объемам, но и по своей полезности для скота. В подсолнухе много белка. В 80-е проблем с этой культурой не возникало – привозили из соседних стран. Но с развалом союза семена подсолнечника из России и Украины стали стоить на все золота. Поэтому обходились обычными кормовыми культурами. После прошлогоднего неурожая кормов, в «Ниве» сделали ставку на науку. Если будет доказана эффективность, опыт будут перенимать по всей стране.

Александр Тимощенко, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия:

Смесь хорошая. Если все нормально будет, будем и дальше держать направление именно на такие посевы. В целом, эта смесь будет давать хорошие привесы.

Сельское хозяйство – один из столпов отечественной экономики. Белорусская молочка – всемирно признанный бренд. Наша страна наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной входит в число крупнейших экспортеров молочной продукции. У нас производится почти полтора процента всего мирового объема молока. Денег на модернизацию отрасли не жалели – перевооружили промышленность и сельское хозяйств. Масштабные перемены обошлись более чем в 40 миллиардов долларов. Но результат, что называется на лицо.

Дмитрий Мороз, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива:

За всю историю существования сельского хозяйства никогда столько денег не вкладывалось в развитие производства молока. Мы более двух тысяч ферм реконструировали. Огромное количество построили новых. Иногда об этом говорили, что это неэффективно использованные деньги. Но это мог говорить только глупец. Сегодня это дает отдачу. Единственное, что это не та отрасль, в которой сегодня построил, и сегодня же пошло молоко. Нужно время. Нужно вырастить молодняк и так далее. Но сегодня это пошло. Мы видим, что в целом в республике идет рост молока. Поэтому за прошедшие пять лет, от четвертого до пятого Всебелорусского народного собрания, сделано очень много. Мы получили совершенно новую технику. Взять гомельский завод по производству зернокомбайнов. Посмотрите, какая появилась техника! Появилась техника, значительно лучше, чем мы покупали раньше.

Максимально стереть разницу между уровнем жизни в городе и на селе – еще одна задача из топ-списка. За прошлую пятилетку в агрогородки преобразовали почти 1,5 тысячи крупных деревень. Хотя программа завершилась, работа в них все еще продолжается. Правительство собирается и дальше повышать привлекательность малых населенных пунктов. Это и условия для строительства жилья, и льготы для бизнеса. Одним словом, готовы сделать все, чтобы сломать стереотип, о том, что зарабатывать можно только в городе.

Владимир Терентьев, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, председатель Витебского областного совета депутатов:

Мы думаем, что, может быть, назрела необходимость принятия новой программы возрождения и развития села. Нельзя допустить, чтобы эти маленькие деревни исчезли с карты нашей страны. Есть много способов сохранения: развитие агроэкотуризма, фермерского хозяйства, поддержка со стороны крупных агрогородков. Этот вопрос требует обсуждения не только местных органов власти, но и на уровне правительства. Дорогие друзья, нельзя бросать нашу родную Родину, ведь многие из тех, сидит сегодня в этом зале, свои первые шаги в жизнь, свой старт получили именно там.

Александр Лукашенко:

Что касается малых деревень. Молодец, абсолютно правильно поднял очень актуальный вопрос. Правда, я на него отвечал и высказывал свою точку зрения. Думаю, что вам, делегатам, тоже надо бы подумать над этой проблемой. Просто повторюсь: мы определились, что на селе главными центрами жизни людей будут агрогородки. Мы их построили более полутора тысяч. Это была тяжелейшая работа. Это, что называется, вернуть долги города селу. В село направили больше 50 млрд долларов за две программы, которые мы осваивали по возрождению села. Но на сегодняшний день, кроме агрогородков, второй уровень – это бывшие центры присоединенных хозяйств. Вы знаете, что мы объединяли по два, по три хозяйства, создавали огромные комплексы сельскохозяйственные. Включали в интегратор, как его называют аграрии, и к интегратору подключали 2-3, а то и больше хозяйств, а в этих хозяйствах были центральные усадьбы. Там немало молодых людей. Там есть дети, семьи, есть культура, торговые центры и так далее. И третий уровень, как мы их когда-то называли, неперспективные села. Плохое слово – «неперспективные». Понятно, давайте будем реалистами, что вот этой мелкоты, о которой говорил предыдущий оратор, в нашей стране очень много. Мы не говорим о том, что это неперспективные села. В этом плане я очень рассчитываю на видных людей. Мы предложим людям видным, особенно бизнесменам – таких людей очень много. Он родился в этой неперспективной деревне. Это копейки для него, чтобы ее как-то привести в порядок, возродить.

Бизнес

Принципиально новый подходы и к частному бизнесу. Программа новой пятилетки, можно сказать, провозглашает эру тесного партнерства частников и государства. Уже в следующем году планируется существенное снижение финансовых санкций за незначительные нарушения и радикальное сокращение отчетности. Для предприятия, которые открываются в сельской местности, предусмотрен еще один бонус – на два года они освобождаются от налога на прибыль и недвижимость. Прозвучал и категорический запрет: никаких произвольных проверок.

Валентин Байко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, руководитель производственного предприятия:

Важно развитие предпринимательской инициативы – я как представитель бизнеса хочу сказать – и желание людей работать. Желание предпринимателя, если он сильно хочет чего-то, он это сможет сделать. Возможно, не сразу. Если мы говорим, что через год, то нет. Очень многим нужно к этому идти 5 – 10 лет, достаточно большой срок. Развивать и технологии, и людей, и рынки прорабатывать – это достаточно длительный процесс. Здесь, в первую очередь, именно сила духа, сила предпринимательского духа.

Говорили и о социальных вопросах: как закрепить специалистов на рабочем месте, поднять престиж семьи, поддержать родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Проблемы не просто обсуждали, но и вносили конкретные предложения.

Марианна Щёткина, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс в части снятия запрета на привлечение к работе в праздничные и выходные дни, а также направления в служебную командировку работающих женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Согласитесь, если за ребенком осуществляет уход другой член семьи, женщина не может быть ограничена в праве реализации своих профессиональных интересов. По нашему мнению, исключительно с ее согласия, она может в этот период повышать свою квалификацию, проходить стажировку, работать в праздничные дни, ведь они оплачиваются в двойном размере. Уважаемый Александр Григорьевич, вчера вы сказали о том, что надо проводить оптимизацию госаппарата в полтора-два раза. Главное, чтобы уже завтра с большой прытью не приступили к исполнению и не начали механически проводить это сокращение. Без пересмотра функций оптимизация пользы не принесет.

Александр Лукашенко:

Вопрос исполнительской дисциплины. Вот в стране диктатура, диктатура, диктатура… В стране с диктатурой никто два раза не повторяет. А у нас и 5 раз приходится повторять. Вот и вся диктатура. Поэтому давайте вернемся к той нормальной диктатуре, когда руководитель своему подчиненному, как на частном предприятии, один раз сказал и забыл. Поэтому через уменьшение государственного аппарата я ставлю вопрос об усилении исполнительской дисциплины. Это главное. Будет меньше начальников, чиновников – быстрее будем исполнять. В этом меня уже никто не разубедит.

Здравоохранение

Обсуждали и принципиальные задачи, которые требуют максимально оперативного решения и участия всех: от Президента до обычного гражданина. Медицина по-прежнему останется важнейшим государственным приоритетом.

Сегодня в Беларуси на тысячу населения больше пяти врачей, это много даже по западноевропейским меркам. За 5 лет белорусские медики научились выполнять сложнейшие операции в онкологии, кардиологии, травматологии и трансплантологии. Следующий шаг за самими пациентами. Более бережное отношение к собственному здоровью поможет не только увеличить продолжительность жизни, но и скажется на общем кошельке – профилактика обходится гораздо дешевле, чем лечение.

Юрий Ильющенко, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, главный врач УЗ «Ивановская центральная районная больница»:

Конечно, меня как медика волнует здоровье своего населения, чтобы человек обратился лицом к своему здоровью и сделал все для того, чтобы быть здоровее. А для этого у нас все есть. У нас широкая сеть медико-санитарной помощи, 14 амбулаторий – все они укомплектованы. Мы достаточно оснащены оборудованием. Выполняются все социальные стандарты.

Всебелорусское собрание – возможность услышать каждого без исключения. Общие проблемы страны обсуждали, что называется без табеля о рангах. Со своими идеями, предложениями, вопросами и просьбами на трибуну выходили чиновники, руководители высоко ранга и простые рабочие.

За спиной этого участника дискуссии 4, 5 тысячи человек. Именно столько трудится на витебском обувном предприятии. За три сотни километров коллеги Инна Белезеко внимательно слушали делегатов и сразу примеряли общие задачи на свое предприятие. Каждый понимает: экономика одной страны напрямую зависит от успешной работы тысяч предприятий.

Елена Ионова, мастер управляющей компании холдинга кожевенно-обувной компании:

Меня как многодетную мать заинтересовали такие вопросы, как образование и здравоохранение. Меня радует, что сохраняется социальная направленность этих вопросов. Благодаря государству мы имеем сейчас трехкомнатную квартиру на льготных условиях. Построили мы ее семь лет назад. Очень благодарны.

За два дня работы делегаты принесли в общую копилку идей более полутора сотен конкретных предложений. Среди них пути раскрепощения деловой инициативы, финансового оздоровления отдельных предприятий и жилищного строительства. Представили свое видение о том, как закрепить молодые кадры и увеличить туристический поток, улучшить систему образования и поднять производство на новую высоту.

Александр Лукашенко:

Нами утверждена долгосрочная стратегия развития страны, приняты программные документы на следующие пять лет, выработаны основные направления инновационного обновления страны, модернизации экономики с учетом новых мировых тенденций. Определены перспективы формирования высокотехнологичного бизнеса с упором на инвестиции и новые системы управления. Все это для того, чтобы обеспечить неуклонный рост благосостояния наших людей, динамичное развитие белорусского государства, укрепление его позиций в международном сообществе. Наш съезд проходит в ответственный период – в преддверии парламентских выборов, которые также окажут значительное влияние на дальнейшую судьбу страны. В очередной раз хочу твёрдо заявить: никто, кроме белорусского народа, не может решать, как ему жить, как развиваться, каким законам быть на нашей земле и каким будет парламент и другие органы власти.

Программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет станет основой для принятия решений в дальнейшем. Глава государства подчеркнул, что ей только намечены пути, по которым страна сможет двигаться к поставленным целям.