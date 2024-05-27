Елфимов: интернет может «похитить» ребёнка, физически он будет рядом, а мыслями – за океаном

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Помнится, в старое доброе советское время, когда я рос, главная забота педагогов заключалась в том, чтобы избавить подрастающее поколение «от влияния улицы».



Должен юным зрителям заметить – кто постарше, и сами подтвердят мои слова, что педагоги дули на холодное молоко. Советская улица. Ведь ничего безопаснее и добродушнее в мире не было и не скоро будет! Редкие хулиганы потрясали ее тишину разве что ночными серенадами и блатными аккордами, пугающими богобоязненных старушек, но вовсе не молодых и задорных комсомолок. Девушки, за полночь возвращающиеся по советским улицам домой то ли с парнем, то ли пока без, могли опасаться только одного – строгой взбучки от своих мамаш, позабывших, как сами были молоды.



Да, сегодня я бы своего ребенка с радостью отдал на попечение советской улицы и был бы совершенно спокоен. В случае чего те же бабушки на скамеечке у крылечка подсказали бы моему отпрыску что к чему, а коли понадобилось бы, то и урезонили его. Но главное – мой наследник был бы напрочь избавлен от интернета и его тлетворного влияния.





Вадим Елфимов:

Этот самый коварный интернет поджидает наших детей и на улице, и даже в библиотеке, и прямо на уроке. Мало того, он к вам в квартиру пробирается без всякой отмычки. Да что там в квартиру – в мозги и душу вашему ребенку ему путь открыт. И вашего ребенка он может запросто похитить! Физически чадо ваше будет рядом, а вот мыслями – за океаном. И самое ужасное – за похищение вы сами платите деньги. Каждый день понемногу, но регулярно. И вы отдаляете от себя своих детей!

Как это происходит? А давайте опишу. Встречаются в кафе две молодые мамаши, которым нужно обсудить тысячу важнейших тем, а их дети, даже сидя в колясках, их постоянно отвлекают! Решение найдено – девочке и мальчику сунуты в руки светящиеся игрушки с кнопочками. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы… Переход от соски к андроиду совершен! А ведь младенцы жить без соски не могут. То есть без андроида. Следующий этап: «Мама, папа, хочу айфон! Хочу золотой и в блестках! Почему нет?! У всех девочек в нашем классе уже давно айфоны, а у меня это старье! Я что же, хуже других?» Нет, дитя, ты такая же, как все – стандартная! Только в блестках. И родители от тебя стандартно откупились – лишь бы ты не ныла, как тогда в кафе. И продолжают платить заокеанским твоим вымогателям, соблазнителям и похитителям день изо дня. Плата поначалу будет только в деньгах, а потом в чем? Вот то-то и оно…