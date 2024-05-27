Елфимов: интернет может «похитить» ребёнка, физически он будет рядом, а мыслями – за океаном

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Помнится, в старое доброе советское время, когда я рос, главная забота педагогов заключалась в том, чтобы избавить подрастающее поколение «от влияния улицы».
Должен юным зрителям заметить – кто постарше, и сами подтвердят мои слова, что педагоги дули на холодное молоко. Советская улица. Ведь ничего безопаснее и добродушнее в мире не было и не скоро будет! Редкие хулиганы потрясали ее тишину разве что ночными серенадами и блатными аккордами, пугающими богобоязненных старушек, но вовсе не молодых и задорных комсомолок. Девушки, за полночь возвращающиеся по советским улицам домой то ли с парнем, то ли пока без, могли опасаться только одного – строгой взбучки от своих мамаш, позабывших, как сами были молоды.
Да, сегодня я бы своего ребенка с радостью отдал на попечение советской улицы и был бы совершенно спокоен. В случае чего те же бабушки на скамеечке у крылечка подсказали бы моему отпрыску что к чему, а коли понадобилось бы, то и урезонили его. Но главное – мой наследник был бы напрочь избавлен от интернета и его тлетворного влияния.
Вадим Елфимов:
Этот самый коварный интернет поджидает наших детей и на улице, и даже в библиотеке, и прямо на уроке. Мало того, он к вам в квартиру пробирается без всякой отмычки. Да что там в квартиру – в мозги и душу вашему ребенку ему путь открыт. И вашего ребенка он может запросто похитить! Физически чадо ваше будет рядом, а вот мыслями – за океаном. И самое ужасное – за похищение вы сами платите деньги. Каждый день понемногу, но регулярно. И вы отдаляете от себя своих детей!
Как это происходит? А давайте опишу. Встречаются в кафе две молодые мамаши, которым нужно обсудить тысячу важнейших тем, а их дети, даже сидя в колясках, их постоянно отвлекают! Решение найдено – девочке и мальчику сунуты в руки светящиеся игрушки с кнопочками. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы… Переход от соски к андроиду совершен! А ведь младенцы жить без соски не могут. То есть без андроида.
Следующий этап: «Мама, папа, хочу айфон! Хочу золотой и в блестках! Почему нет?! У всех девочек в нашем классе уже давно айфоны, а у меня это старье! Я что же, хуже других?» Нет, дитя, ты такая же, как все – стандартная! Только в блестках. И родители от тебя стандартно откупились – лишь бы ты не ныла, как тогда в кафе. И продолжают платить заокеанским твоим вымогателям, соблазнителям и похитителям день изо дня. Плата поначалу будет только в деньгах, а потом в чем? Вот то-то и оно…
Вадим Елфимов:
Моя бабушка, которая не боялась улиц, говорила: «Воспитывай, пока дите можно положить поперек лавки. А когда только вдоль, то уже поздно воспитывать!» От государства, конечно, можно потребовать закрыть весь интернет, щелкнуть рубильником! Но и это не поможет, когда к вам придет ваша дочка и скажет: «Папа, мама, я хочу новенький джип от BMW! У всех девчонок в нашем баре он уже есть, а у меня…»
И бар – это еще лучшее, куда может похитить вашу дочку или сына интернет. В наше время, как на настоящей нью-йоркской улице, в интернете можно найти все. Не буду перечислять, но ведь не зря интернет зовут «большой помойкой». А еще его можно назвать «психушкой», «публичным домом» или даже «школой террористов». Вот вы бы пустили туда своих детей?
И даже украинские спецслужбы вербуют сегодня в интернете наших подростков, пользуясь тем, что вы давно потеряли с ними общий язык… А был ли он у вас когда-нибудь, этот общий с детьми язык? И когда вы его потеряли? Не тогда ли в кафе? На этой позитивной ноте я и говорю – до новых радостных встреч, друзья!