Белорусские депутаты ратифицировали протоколы, затрагивающие интересы России

Новости Беларуси. Поправку в Административный и Процессуально-исполнительный кодексы одобрили 15 ноября в первом чтении белорусские депутаты.

Нарушение требований к госзакупкам даже за собственные средства для организаций и предприятий теперь может обернуться штрафом до 50 базовых величин.

Мнение разработчиков - законопроект сделает госзакупки более прозрачными и устранит шансы наживы на завышении цен. Речь идет о тех организациях, имущество которых — собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Михалькова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Данный закон предусматривает ответственность руководителей только государственной формой собственности.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Здесь мы можем столкнуться с конфликтом интересов, поэтому мы и предложили в качестве альтернативы ведомственному контролю, чтобы контроль осуществлялся Министерством финансов.

Депутаты ратифицировали сегодня и ряд международных Протоколов. Один из них касается таможенных пошлин при вывозе с территории Беларуси и Таможенного союза сырой нефти и отдельных товаров из нее. Документ позволяет более эффективно контролировать уплату вывозных пошлин и возвращать излишки.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Этот протокол не изменяет порядка, размеров пошли и так далее. Он только расширяет информацию, которую мы предоставляем Российском Федерации о движении этих пошлин. Он позволяет более тщательно отслеживать излишне уплаченные, недоплаченные пошлины, пени и так далее.