Белорусские депутаты приняли 13 мая законопроект об амнистии в честь 70-летия Победы

Новости Беларуси. Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии к 70-летию Победы сразу в двух чтениях. Документ подготовлен по инициативе главы государства.

Предполагается освободить от уголовного наказания 8,5 тысяч осужденных.

В законопроекте также прописаны категории лиц, которые смогут рассчитывать на сокращение срока. Тем, кто совершил особо тяжкие преступления или занимался изготовлением и распространением наркотиков, на амнистию надеяться не стоит.

Евгений Горн, СТВ:

Хорошая, может быть даже счастливая, новость для восьми с половиной тысяч людей, находящихся в местах не столь отдаленных, пришла из Овального зала 13 числа. Депутаты сразу в двух чтениях приняли законопроект об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все сидельцы, попадающие в поле действия нового документа, освободятся. Точно не стоит рассчитывать на амнистию лицам, совершившим особо тяжкие преступления, как и изготовителям-распространителям наркотиков.

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Под амнистию попадают только те люди, которые только употребляли наркотики. Все те, кто занимался распространением, изготовлением, те под амнистию не попадают.

Категории такие: люди, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, участники чернобыльских событий, боевых действий на территории других государств, несовершеннолетние, беременные женщины. По медицинским показаниям — больные туберкулезом, ВИЧ-инфицированные. Вот те основные категории, которые будут подлежать амнистии.

По амнистии прошлого года в связи с юбилеем освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на свободу досрочно вышли около 2 тысяч человек. Еще 2,5 тысячам в 2014 сократили срок наказания на год. Эти данные свидетельствуют о том, что здесь очень важны факторы тяжести преступления, а также раскаяния и исправления осужденного. Решение индивидуально принимается в каждом конкретном случае.

В пользу того, что вышедшие на свободу по амнистии граждане существенно негативного влияния на криминогенною обстановку не оказывают, свидетельствует информация Министерства внутренних дел.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Рецидив колеблется от 24 до 28 процентов – в разные годы по-разному. Строже стали амнистии в отношении очень широкого круга лиц и перечня статей Уголовного кодекса, относящегося к незаконному обороту наркотиков и в отношении лиц, совершивших половые преступления с несовершеннолетними.

Проект закона устроен не по принципу «понять и простить», а предусматривает учет амнистируемых и даже оказание им помощи в бытовом устройстве, поиске работы. Сейчас документ по регламенту направят белорусским сенаторам – в Совет Республики. А затем подпись должен поставить глава государства.