О строительстве Витебской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции в Беларуси

Новости Беларуси. Под Витебском продолжается строительство крупнейшей в стране гидроэлектростанции. Контракт на её возведение под ключ заключен с Китайской национальной корпорацией по электрооборудованию. Цена вопроса — около 190 миллионов долларов.

Открытый огонь, острые специи и свежие овощи. Блюда национальной китайской кухни повар готовит для своих земляков. С утра и до позднего вечера, без выходных и праздников они возводят гидроэлектростанцию под Витебском — крупнейшую в Беларуси.

На строительстве гидроузла сегодня трудится две сотни китайских рабочих. К концу месяца их будет почти полтысячи. Вместе с ними работают и белорусы — осваивают новые технологии и перенимают опыт. Стройматериалы и техника: частично отечественных производителей.

Яо Ханьу, заместитель директора объекта «Витебская ГЭС» компании «CNEEC» (Китай):

Выполнено бетонирование донных плит на 1 и 2 участках водосливных плотины, проводится строительство вспомогательной земляной плотины. А также ведутся работы по бетонирование фундамента ГЭС, где будет установлено 4 гидротурбинных агрегата.

Китайские инвестиции только на этом объекте — почти 190 миллионов долларов. Полностью их освоить планируют в 2017 году. Окупаемость гидроэлектростанции 29 лет. Кредит же будет погашен существенно раньше — в 2019.

Иван Пугачев, начальник управления по строительству Витебской ГЭС:

Экономически выгодно, конечно, потому что это как бы энергобезопасность нашей страны от других каких-то внешних факторов.

В перспективе на Западной Двине появится каскад из четырех ГЭС: Полоцкой, Витебской, Бешенковичской и Верхнедвинской. После введения в строй новых объектов их суммарная установленная мощность будет достигать 125 — 130 МВт в год. Этой энергии, к примеру, одной семье из трех человек хватит на 215 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.