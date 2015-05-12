Представители деловых кругов китайской провинции Хэйлунцзян ознакомились с инвестиционными предложениями Витебска

Новости Беларуси. Делегация северной китайской провинции Хэйлунцзян 12 мая посетила северную столицу Беларуси. В Витебске гости ознакомились с резидентами свободной экономической зоны и побывали на одном из крупнейших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуан Дапэн, помощник генерального директора по внешнеэкономическим связям энергетической компании (Китай):

Здесь хорошее управление. Качество тоже нормальное, соответствует. Здесь есть своя лаборатория. Конечно, если возможно, в дальнейшем мы будем покупать здесь продукцию.

Витебск и столица провинции Хэйлунцзян Харбин — города-побратимы уже почти 10 лет. Однако раньше связи были в основном в сфере культуры. Теперь — время для развития сотрудничества экономического. В тренде — создание совместных предприятий.

Ли Дянь Цзунь, заместитель главы народного правительства провинции Хэйлунцзян (Китай):

Наша делегация представлена более чем 20 государственными предприятиями по производству медпрепаратов и энергооборудования. Есть компании, которые занимаются инвестициями и логистикой. И в вашем регионе хорошо развиты эти сферы, а также сельское хозяйство. Нас заинтересовало сотрудничество в этих направлениях.