Прямой эфир

Представители деловых кругов китайской провинции Хэйлунцзян ознакомились с инвестиционными предложениями Витебска

12 мая 2015 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Делегация северной китайской провинции Хэйлунцзян 12 мая посетила северную столицу Беларуси. В Витебске гости ознакомились с резидентами свободной экономической зоны и побывали на одном из крупнейших предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуан Дапэн, помощник генерального директора по внешнеэкономическим связям энергетической компании (Китай):
Здесь хорошее управление. Качество тоже нормальное, соответствует. Здесь есть своя лаборатория. Конечно, если возможно, в дальнейшем мы будем покупать здесь продукцию.

Витебск и столица провинции Хэйлунцзян Харбин — города-побратимы уже почти 10 лет. Однако раньше связи  были в основном в сфере культуры. Теперь — время для развития сотрудничества экономического. В тренде — создание совместных предприятий. 

Ли Дянь Цзунь, заместитель главы народного правительства провинции Хэйлунцзян (Китай):
Наша делегация представлена более чем 20 государственными предприятиями по производству медпрепаратов и энергооборудования. Есть компании, которые занимаются инвестициями и логистикой. И в вашем регионе хорошо развиты эти сферы, а также сельское хозяйство. Нас заинтересовало сотрудничество в этих направлениях.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Китайская провинция Чжэцзян предлагает Минской области сотрудничество в сфере туризма
12 мая 2015 14:53

Китайская провинция Чжэцзян предлагает Минской области сотрудничество в сфере туризма

Государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь завершился
12 мая 2015 10:47

Государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь завершился

Минск и Пекин станут городами-побратимами
12 мая 2015 07:03

Минск и Пекин станут городами-побратимами