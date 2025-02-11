Рыженков во главе белорусской делегации прибыл в Бейрут

Министр иностранных дел Максим Рыженков прибыл в Бейрут накануне. Это столица и крупнейший город Ливана, главный морской порт страны. В ближайшие дни у главы внешнеполитического ведомства запланирована серия встреч и переговоров с политическим истеблишментом страны. На повестке – двустороннее сотрудничество, в том числе совместные торгово-экономические проекты, гуманитарное взаимодействие, а также региональная и международная обстановка.