Рыженков во главе белорусской делегации прибыл в Бейрут

Придать двустороннему взаимодействию устойчивую положительную динамику. Белорусская делегация работает в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Придать двустороннему взаимодействию устойчивую положительную динамику. Белорусская делегация работает в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр иностранных дел Максим Рыженков прибыл в Бейрут накануне. Это столица и крупнейший город Ливана, главный морской порт страны. В ближайшие дни у главы внешнеполитического ведомства запланирована серия встреч и переговоров с политическим истеблишментом страны. На повестке – двустороннее сотрудничество, в том числе совместные торгово-экономические проекты, гуманитарное взаимодействие, а также региональная и международная обстановка.