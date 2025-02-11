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Рыженков во главе белорусской делегации прибыл в Бейрут

11 февраля 2025 06:07
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Придать двустороннему взаимодействию устойчивую положительную динамику. Белорусская делегация работает в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков во главе белорусской делегации прибыл в Бейрут-2

Министр иностранных дел Максим Рыженков прибыл в Бейрут накануне. Это столица и крупнейший город Ливана, главный морской порт страны. В ближайшие дни у главы внешнеполитического ведомства запланирована серия встреч и переговоров с политическим истеблишментом страны. На повестке – двустороннее сотрудничество, в том числе совместные торгово-экономические проекты, гуманитарное взаимодействие, а также региональная и международная обстановка.

# Максим Рыженков # Международное сотрудничество # Министерство иностранных дел РБ

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