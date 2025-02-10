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Шмидт: Западная Украина привлекает внимание польских политиков – прихватить Львов, ещё несколько городов

10 февраля 2025 16:58
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Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Шмидт: Западная Украина привлекает внимание польских политиков – прихватить Львов, ещё несколько городов-2

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:
Некоторые политики польские смотрят, что будет договор между Трампом и Путиным. Возможно, будет развал Украины, Западная Украина тоже привлекает их внимание. Думаю, чтобы построить какую-то там унию, возможно, просто прихватить Львов, несколько еще городов в Западной Украине. Такие планы тоже существуют. Тоже надо об этом знать. Это очень серьезные дела, и это тоже угроза для других стран мира.

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть это не маркетинговая история? Ах, давайте мы пойдем на Восток, и фильмы про Гродно снимают, польский, про Львов. То есть это не просто история в культуре, это конкретные политические планы?

Томаш Шмидт:
Да, уже был такой момент во время спецоперации, что приехал в Киев, насколько я помню, приехал Качиньский с Моравецким. Уже был такой вопрос к Зеленскому. Наши военные тут войдут, просто как вроде каких-то миротворцев или что. Но отказался Зеленский, сказал, что нет, как вы там придете, вы уже там останетесь.

# Международная политика # Кирилл Казаков

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