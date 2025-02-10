Богодель: взаимодействие России и Китая даёт потенциал, способный противостоять США
Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Представим, что Трамп говорит: ребята, все, уходя, гасим свет. И гасит свет. Давайте теперь организуйте международную торговлю. Мы все ругаем: 800 баз, военно-морские флоты во всех океанах, во всем. А с какой целью сделано? Обезопасить вот эту всю логистику, в том числе для Соединенных Штатов, потому что они все это курируют. Кто сегодня может обеспечить эту безопасность, кроме Соединенных Штатов, именно в логистическом плане? А нет такого государства пока. Нет такой системы, которая может заменить сегодня США. И Трамп это четко понимает. И он пытается сегодня на этом играть. И он будет на этом играть. Поверьте, то, что сегодня начинается, связанное с Гренландией, – это уже очевидно, что вперед – это, прежде всего, Арктика, поскольку была в 2024 году принята новая концепция, а он ее продолжает. Была принята в 2024 концепция еще одна – черноморская – тоже стратегия Соединенных Штатов, тоже сейчас там появятся лапы не только НАТО, а и самих Соединенных Штатов. И вообще то, что сегодня происходит в мире, – это и есть то, что мы называем гегемонией. Что сегодня противостоит гегемонии? Именно то, что касается вот этой Ялтинско-Потсдамской системы мировых отношений.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть пока она не рухнула?
Андрей Богодель:
Я думаю, что не просто не рухнула. Посмотрите, что сегодня нарушает гегемонию. Во-первых, Российская Федерация сегодня обладает тем военным потенциалом, и не только стратегических ядерных сил, а вообще в целом военным потенциалом, который готов нанести сокрушение не только Соединенным Штатам, но и всему западному миру. О какой гегемонии здесь может идти речь? Второе. Российская Федерация и Китайская Народная Республика могут ветировать абсолютно любые позывы, требования Соединенных Штатов и сателлитов в мире. Ну и третье, самое главное, на мой взгляд – Российская Федерация сегодня все-таки обладает той самой фундаментальной наукой, которая по сути своей обеспечивает всю научно-технологическую сферу, которая дает возможность развиваться именно с научной точки зрения, по сути, по всем сферам составлять конкуренцию, в том числе и Соединенным Штатам. Опять-таки, во многом, взаимодействуя с Китаем. С Китаем, у которого есть проблемы, прежде всего не в прикладной, а именно в фундаментальной науке. И самое главное, четвертый пункт – это взаимодействие именно России и Китая, что дает в совокупности такой потенциал, который может в принципе противопоставить себя Соединенным Штатам.
Авдонин: приход Трампа – это осознание Западом, что ядерный конфликт приведет к разрушению человечества (подробности).