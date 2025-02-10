Богодель: взаимодействие России и Китая даёт потенциал, способный противостоять США

Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Представим, что Трамп говорит: ребята, все, уходя, гасим свет. И гасит свет. Давайте теперь организуйте международную торговлю. Мы все ругаем: 800 баз, военно-морские флоты во всех океанах, во всем. А с какой целью сделано? Обезопасить вот эту всю логистику, в том числе для Соединенных Штатов, потому что они все это курируют. Кто сегодня может обеспечить эту безопасность, кроме Соединенных Штатов, именно в логистическом плане? А нет такого государства пока. Нет такой системы, которая может заменить сегодня США. И Трамп это четко понимает. И он пытается сегодня на этом играть. И он будет на этом играть. Поверьте, то, что сегодня начинается, связанное с Гренландией, – это уже очевидно, что вперед – это, прежде всего, Арктика, поскольку была в 2024 году принята новая концепция, а он ее продолжает. Была принята в 2024 концепция еще одна – черноморская – тоже стратегия Соединенных Штатов, тоже сейчас там появятся лапы не только НАТО, а и самих Соединенных Штатов. И вообще то, что сегодня происходит в мире, – это и есть то, что мы называем гегемонией. Что сегодня противостоит гегемонии? Именно то, что касается вот этой Ялтинско-Потсдамской системы мировых отношений.