Белорусская атомная станция может стать молодежной стройкой. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на молодежной форуме

Белорусская атомная станция может стать молодежной стройкой. Об этом заявил президент Лукашенко на молодежной форуме в минувший вторник. На форум в Минск собрались более 700 молодых людей, которым Президент сообщил, и это одна из ключевых фраз, как мне представляется, что легких и быстрых денег не будет! То есть, не стать молодыми и дерзкими миллиардерами в одночасье, как в России, или, попросту говоря, растащить страну не позволит власть.

И еще одна вещь, которая из этого следует: не стоит привыкать к повсеместных льготам, как это случилось с дедушками и бабушками нынешних активистов БРСМ. Уже сегодня очевидно, что в белорусской экономике приставка «социально ориентированная» конфликтует с корнем «рыночная». Этого Президент не заявлял, но заметил, что всего нужно добиваться последовательно и собственным умом и трудом! Не поспоришь.

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Современное студотрядовское движение, возрожденное уже в суверенной Беларуси, в последние годы приобрело широчайший размах. Молодежный десант высаживается на разного рода стройках. В 2013 году отряды успели поработать и на Дворце Независимости, и на площадке Белорусской АЭС. Помогают в сельском хозяйстве, работают в оздоровительных лагерях.

Осваивают и новые специальности. Более 10 тысяч ребят трудились прошедшим летом проводниками на железной дороге, стараясь при этом совмещать свежие подходы со студотрядовскими традициями.

Немало трудовых будней провел в студенческих отрядах и глава государства. Причем работал не спустя рукава, а ударно, что и было отмечено в 1972 году на страницах главной белорусской молодежной газеты «Знамя юности».

Студентка:

Разрешите сегодня Вам, уважаемый Александр Григорьевич, вручить эту газету, в которой мы нашли упоминание о Вашей деятельности в составе студенческого отряда 1972 года.

Именно труду, его важности и необходимости посвятил Александр Лукашенко начало своего приветственного слова участникам форума.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В основе, фундаменте всего лежит только труд. У нас есть тысячи, десятки, сотни тысяч прекрасных, честных, самоотверженных тружеников. Их подавляющее большинство. Но немало и бездельников, что греха таить, и пьяниц, и разгильдяев.

Конечно, это касается не только молодежи. Но и среди молодых в почете не труд, а, скорее, иные вещи – легкая нажива, удача. Даже те, кто готов честно работать, воспринимают труд не как радость, не как возможность самореализации, а как тяжелую, вынужденную необходимость. Поэтому прежде всего ваше студотрядовское движение, ваша романтическая приверженность к труду очень важна для современной молодежи.

Возможность трудиться, получать достойное образование – несомненное достижение белорусского государства. Благодаря всему этому наши люди могут делать самые выгодные, по мнению президента, инвестиции – инвестиции в самого себя, а значит, и в свою страну.

Александр Лукашенко:

Люди с пустой головой, только с какими-то обычными мозгами, не ориентированные на свою страну, мне лично как президенту не нужны. Мне бы хотелось, чтобы мозги кипели и были направлены во имя созидания на нашей земле, для того, чтобы сделать нашу страну прекрасной и красивой. Отсюда идеология и политика. Нам нужна правильно ориентированная молодежь, ориентированная, прежде всего, на патриотизм, на любовь к своей земле.

Сегодня многие говорят: «Вы знаете, вот, у нас чуть ли не полмиллиона, кто-то говорит миллион, уезжают куда-то зарабатывать деньги и так далее, и тому подобное». Мы провели анализ. Да, много людей уезжает для того, чтобы заработать деньги. Но, во-первых, наши люди уезжают не как гастарбайтеры за границу, чтобы подмести улицу, поднести кирпич. Наши люди уезжают туда, куда их зовут и платят огромные деньги, которые, к сожалению, не везде мы можем заплатить. И эти люди, что самое главное, ни в коем случае… Проводя это исследование, мы не обнаружили практически ни одного человека, который бы сказал: «Нет, я уеду туда и буду там жить». «Нет, моя семья здесь. Я обязательно вернусь, заработав деньги». И в то же время, мы говорим об этом, что это плохо, а, с другой стороны, мы планируем каждый год и Правительство вносит такие предложения: на услугах за границей заработать, чтобы пополнить валютную корзину страны. Так разве это не заработки? Заработки. И то, что везде нуждаются в наших специалистах, как на Западе, но особенно в Москве, Петербурге и в других развитых центрах России, говорит о том, что и образование у нас приличное, и огромное количество людей, которые умеют трудиться.

Понравилась Александру Лукашенко идея о возрождении некоторых комсомольских традиций. В частности, о новой жизни такого понятия, как «молодежная стройка», и придания статуса такой стройки № 1 – строительству Белорусской атомной электростанции.

Александр Лукашенко:

Мы эту стройку ведем вместе с братской Россией, с русскими людьми. Я обещаю вам, что в ближайшее время мы с президентом Путиным рассмотрим эту инициативу, чтобы сделать эту стройку, а, может быть, и следующую атомную станцию, которую Россия будет строить в Калининграде, сделать нашими общими молодежными стройками. Это будет, наверное, правильно и идеологически обоснованно.

Не обошли на встрече и тему предпринимательства, а если быть точнее, возможности молодому человеку организовать собственное дело.

Александр Лукашенко:

Молодежь, у нас почти все, 100% думают, что их цель – открыть фирму и заработать кучу денег. Я бы был самым счастливым президентом, если бы так происходило в нашем государстве. Никогда нигде этого не было и не будет у нас. И многие-многие, бросившись на создание собственного дела, собственных фирм, на этом обожглись и, заметьте, сразу начали искать виновных. Кто виноват? Разве государство? Разве власть виновата в том, что у кого-то не получилось собственное дело? Нет. Все, оказывается, не так просто.

И давайте объективно: не каждому из нас дано быть открывателем и руководителем своей собственной фирмы. Не каждый может быть бизнесменом, руководителем.

Поэтому будьте аккуратны и спокойны. Получили профессию – попробуйте ее на зуб. Не выбрасывайте свой диплом в мусорку. Попробуйте год-два поработать там, на земле. Это в будущем пригодится. Во многом пригодится. В том числе для открытия своего дела.

В этот день на молодежном форуме говорилось о многом: о месте молодого человека в современном мире, о возможностях и трудностях, о деловой хватке и умении определять главное и второстепенное. О патриотизме и личном вкладе каждого в благополучие родной страны. И слова президента, обращенные в этот день к молодому поколению, были словами не только мудрого политика, но и человека с богатейшим жизненным опытом.

В завершении встречи Александр Лукашенко пригласил участников форума посетить новый символ белорусской государственности – Дворец Независимости. Молодые люди с удовольствием отозвались на приглашение. Ведь честь быть одними из первых посетителей этого прекрасного и величественного сооружения выпадает не каждому.