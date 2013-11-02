Правящая коалиция Грузии выдвинула на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили

Новости Грузии. Кандидатом в премьеры Грузии стал Ираклий Гарибашвили. Именно его кандидатуру сегодня выдвинула правящая коалиция. Её ещё должен утвердить парламент.

31-летний Гарибашвили несколько лет возглавлял Министерство внутренних дел страны. А в политику его привел нынешний глава правительства Бидзина Иванишвили, который официально покинет свой пост в конце ноября.

Аналитики говорят, что после прихода к власти Гарибашвили в правительстве не произойдет значительных перемен. И страна продолжит следовать намеченному курсу.

Грузия – на пути к парламентской республике. Это значит, что большинство полномочий от президента перейдет к премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.