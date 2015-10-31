В Вене на переговорах «венской четверки» был разработан документ с предложениями, как прекратить войну в Сирии

Новости Австрии. Все страны должны объединиться для борьбы с террористами в Сирии. К такому мнению пришли главы МИД более полутора десятка стран во время встречи в столице Австрии Вене. По итогам переговоров, которые длились 7 часов без перерыва, так называемой венской четверкой, в которую входит Россия, США, Турция и Саудовская Аравия, был разработан документ с предложениями, как прекратить войну в Сирии. И основным пунктом в этом плане значится поиск компромиссов и тесное сотрудничество ведущих мировых государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.