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В Вене на переговорах «венской четверки» был разработан документ с предложениями, как прекратить войну в Сирии

31 октября 2015 10:53
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Новости Австрии. Все страны должны объединиться для борьбы с террористами в Сирии. К такому мнению пришли главы МИД более полутора десятка стран во время встречи в столице Австрии Вене. По итогам переговоров, которые длились 7 часов без перерыва, так называемой венской четверкой, в которую входит Россия, США, Турция и Саудовская Аравия, был разработан документ с предложениями, как прекратить войну в Сирии. И основным пунктом в этом плане значится поиск компромиссов и тесное сотрудничество ведущих мировых государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Война в Сирии

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