26 февраля на территории Беларуси впервые произвели пуски ракет ТОР-М2

Новости Беларуси. 26 февраля на юге страны боевые стрельбы провели ракетчики и артиллеристы. Впервые на территории Беларуси производились пуски ракет ТОР-М2. Эти современные комплексы стоят на вооружении белорусской армии с 2012 года, однако, до этого все учебные пуски осуществлялись на российских полигонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Вот эти четыре боевые машины - третья по счёту батарея ЗРК ТОР М2 в белорусской армии. по сути, это положительный пример взаимодействия белорусских и российских военных. Этот ЗРК создан на базе белорусских шасси.

Первые ТОРы заступили на боевое дежурство в Беларуси ещё в 2012 году. С тех пор их количество увеличилось до трёх батарей. Собственно, уже можно говорить о дивизионе ЗРК ТОР в белорусской армии. Правда, до этого дня все комплексы обстреливались на российском полигоне «Ашулук». Сегодня ТОРы впервые опробовали в условиях белорусского Полесья.

Дмитрий Белый командир 3-ей батареи ЗРК «ТОР»:

В зону поражения ракетной батареи входило 4 цели. Все четыре цели были поражены. Расход по 4 целям - 4 ракеты. С боевой задачей справились. Получили оценку за боевую стрельбу «отлично».

На поражение целей уходило от 7 до 25 секунд. Личный состав сработал на все 100. По мнению специалистов, такой результат закономерен при выбранном подходе. Все действия ракетчиков отработаны на уникальном компьютерном тренажёре.

Андрей Арефьев, командир 120 зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь:

Мы получили тренажёр, который позволяет проводить тренировки в полном объёме, без использования боевых машин. Успешные боевые пуски доказали это нам в очередной раз.

Не менее результативно сработали и артиллеристы. Перед дивизионом реактивных систем залпового огня «Ураган» стояла задача накрыть квадрат размером в 1,5 квадратных километра на расстоянии в 26 километров. Давно проверенные в различных горячих точках планеты «Ураганы» показали стабильно высокий результат. За 8 секунд по цели ушло 52 тонны боеприпасов.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Во-первых, мы подтвердили тактико-технические характеристики завода-производителя. Во-вторых, мы убедились в том, что личный состав расчётов освоил это оружие. И теперь мы имеем полноценный, слаженный, обученный и вооружённый дивизион современного оружия ТОР М2. Я бы хотел поблагодарить родителей солдат срочной службы, офицеров. Они достойно представили Вооружённые силы в самой главной ипостаси - в выполнении своих задач по предназначению.