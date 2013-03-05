«Белая Русь» подписала соглашение о сотрудничестве с латвийской партией «Согласие»

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в Минске общественное объединение «Белая Русь» и социал-демократическая партия Латвии «Согласие».

Это самая крупная в латвийском парламенте депутатская фракция. Стороны договорились обмениваться информацией по актуальным вопросам, опытом в различных сферах. Также объединения будут активно содействовать развитию контактов по линии молодежных, женских, гуманитарных и других общественных организаций.

Янис Урбанович, председатель партии «Согласие» (Латвия):

Нам не все равно, как строится политика Европы по отношению к Беларуси, потому что мы соседи неизбежные и вечные, и мы бы хотели, чтобы голос Латвии тоже учитывался, и интересы Латвии, латвийских людей, в том числе предпринимателей.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

Интересы значимые. Это и вопросы транспортных магистралей, экономики, портов поставки наших товаров, этого содружества. Это очень важно, и здесь большие перспективы, потому что мы производим много, нам продавать надо, используя, тем более, такие возможности, как соседние страны, которые входят в Евросоюз.

Напомним, буквально неделю назад подобный документ подписали «Белая Русь» и польская партия «Самооборона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.