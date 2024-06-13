Белорусская православная церковь и РОО «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали Белорусская православная церковь и общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План на ближайшие несколько лет насыщенный. Его обсудили в Минском епархиальном управлении. Говорили о совместных инициативах, утвердили программу конкретных проектов. Есть не просто точки соприкосновения, совпадают целые направления работы.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»: В частности, это гуманитарная работа, это работа по поддержке социально уязвимых слоев белорусского общества, это возможности, связанные с просвещением людей, в том числе с духовным просвещением. Мы можем совместно реализовывать гуманитарные проекты, направленные на воспитание молодежи, на развитие духовности у наших людей. И в этой сфере задачи, которые стоят перед «Белой Русью», и задачи, которые ставит перед собой и успешно решает Белорусская православная церковь, совпадают.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Совместные проекты прежде всего касаются сферы семейной, утверждения традиционных семейных ценностей, обращения к истокам духовности нашего народа, укрепления их. И тем самым возможность укрепить связи внутри общества. И развивать те проекты, которые особенно востребованы, то, что требует душа современного человека, живущего в Беларуси.

Подходы церкви совпадают с повесткой «Белой Руси» в части решения гуманитарных вопросов. У сторон единое видение современных проблем. До конца июня будет сформирована рабочая группа. Эта команда будет проводить заседания дважды в год. Утверждение нравственных ценностей – главная цель.