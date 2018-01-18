Беларусь закроет генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане

Новсости Беларуси. Экспорт белорусских товаров вырос на 23,5 %, это данные за 11 месяцев 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о внешнеэкономической деятельности шла 18 января на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Положительная динамика экспорта отмечена как за счет цен, так и за счет физических объемов. Из 58 белорусских загранучреждений лишь 9 не смогли улучшить показатели внешней торговли. Специалисты при этом отмечают: необходимо усилить работу по диверсификации и увеличивать поставки товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме результатов внешнеэкономической деятельности в ходе встречи министр доложил Президенту об итогах оптимизации ведомства, а также о выполнении некоторых поручений главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я полагаю так, что вы хотели обсудить со мной вопросы оптимизации МИДа. Если там есть какие-то недоговоренности, нестыковки, несогласованности, я готов для того, что бы мы могли окончательно принять решение, если есть вопросы. Но больше всего меня интересуют проблемы внешнеэкономической деятельности. В первом приближении я знаком с результатами. Но у вас это более точная информация. И несколько слов о перспективах в плане диверсификации внешней торговли и деятельности в этом плане наших посольств. Но и ряд поручений, которые были даны соответствующим протоколом, как они выполняются.

Центральный аппарат МИД сокращен на треть, численность сотрудников загранучреждений – на 15 %. Кроме того, были проанализированы и скорректированы векторы внешнеполитической деятельности. Как ранее не раз отмечалось, Беларуси необходимо расставить акценты в своих приоритетах и проанализировать, с какими государствами сотрудничество наиболее эффективно. В результате, диппредставительства в отдельных странах и городах будут закрыты. Речь, например, о консульствах в Милане, Одессе и Гданьске. В то же время белорусские дипломаты отправятся работать в некоторые новые государства. 18 января в ходе доклада Президент согласовал концептуальные подходы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны на 2018 год.