Центральный аппарат МИД сокращен на треть, численность сотрудников загранучреждений – на 15 %

Новости Беларуси. Речь о внешнеэкономической деятельности шла на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме результатов внешнеэкономической деятельности в ходе встречи министр доложил Президенту об итогах оптимизации ведомства, а также о выполнении некоторых поручений главы государства.

Специалисты при этом отмечают: необходимо усилить работу по диверсификации и увеличивать поставки товаров с высокой добавленной стоимостью.

Положительная динамика экспорта отмечена как за счет цен, так и за счет физических объемов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я полагаю так, что вы хотели обсудить со мной вопросы оптимизации МИДа. Если там есть какие-то недоговоренности, нестыковки, несогласованности, я готов для того, что бы мы могли окончательно принять решение, если есть вопросы. Но больше всего меня интересуют проблемы внешнеэкономической деятельности. В первом приближении я знаком с результатами. Но у вас это более точная информация. И несколько слов о перспективах в плане диверсификации внешней торговли и деятельности в этом плане наших посольств. Но и ряд поручений, которые были даны соответствующим протоколом, как они выполняются.

Центральный аппарат МИД сокращен на треть, численность сотрудников загранучерждений – на 15 %. Кроме того были проанализированы и скорректированы векторы внешнеполитической деятельности. Как ранее не раз отмечалось, Беларуси необходимо расставить акценты в своих приоритетах. И проанализировать с какими государствами сотрудничество наиболее эффективно. В результате, диппредставительства в отдельных странах и городах будут закрыты. Речь, например, о консульствах в Милане, Одессе и Гданьске.

В то же время белорусские дипломаты отправятся работать в некоторые новые государства. 18 января в ходе доклада Президент согласовал концептуальные подходы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны на 2018 год.