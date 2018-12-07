Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Полномасштабное и полноценное функционирование ЕАЭС – главная цель, которая стоит перед каждым участником «евразийской пятерки». Чтобы справиться с этой непростой, но выполнимой задачей, партнерам необходимо не стоять на месте, а двигаться вперед. Причем согласованными равными шагами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это значит, что условия работы в рамках интеграционного объединения для всех должны быть одинаковы. Именно на этом настаивает наш Президент, призывая партнеров к выполнению всех достигнутых ранее договоренностей. И в первую очередь это касается формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

Более 60 моделей автогидроподъемников и 50 моделей кранов для метрополитена, железнодорожного транспорта, горнодобывающей промышленности. Оборудование этого витебского предприятия можно с уверенностью назвать уникальным – аналогов нет во всем СНГ, семь патентов это подтверждают. За 9 лет в машиностроении вышли на хорошие объемы: ежегодный оборот – 300 машин. Камнем преткновения стал утилизационный сбор. Из-за него только на одной машине предприятие теряет до 5000 долларов.

Андрей Сидоров, директор машиностроительной компании:

Если поступает автомобиль КамАЗ или ГАЗ на территорию Республики Беларусь, они не уплачивают утилизационный сбор. То есть им это льготирует само государство, Российская Федерация. Что касается наших проблем. Мы устанавливаем свое оборудование, спецтехнику на базе российских машин. Они продаются дальше в Российскую Федерацию, и происходит повторная уплата утилизационного сбора. Мы оплачиваем, как завод, чтобы эта машина дальше реализовывалась в Российской Федерации.

А ведь это влияет и на объемные показатели, и на себестоимость продукции. В перспективе вопрос уплаты утилизационного сбора на уровне Евразийского экономического союза должен быть урегулирован. Ведь Союз – это общее экономическое пространство. На практике же каждая из стран ЕАЭС устанавливает свои правила – по крайней мере, пока. И таких примеров немало.

Таким образом возникает вопрос: если под «интеграцией в рамках ЕАЭС» подразумевают свободу передвижения капиталов, услуг, товаров и рабочей силы, то где же те самые равные условия, экономика, которая должна работать как единый организм? Ведь, как точно подчеркнул во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко, нет равных условий – нет и Союза. От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ Прошедший саммит в Санкт-Петербурге стал во многом прорывным. А еще запомнился тем, что лидеры «пятерки» проблемы не замалчивали, скорее наоборот: озвучивали, чтобы как можно скорее решить. Союзу-то уже без малого четыре года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих ограничений. Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих вразрез с принципами, закрепленными в нашем договоре о союзе.

Позиция белорусской стороны четкая и понятная: чтобы устранить те самые «но», ставку нужно делать на цифровизацию экономики, развитие космических и геоинформационных услуг. Ну и, конечно, формирование общих рынков, в первую очередь топливно-сырьевых. Беларусь требует только лишь исполнения договоренностей. Самое главное – создание равных условий для субъектов хозяйствования.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Нам не надо низкие цены. Мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде. Если высокая цена энергоносителей, значит высокая цена электроэнергии, на которой работают наши предприятия. Собственно, мы эти все составные элементы загоняем в себестоимость. Мы вынуждены будем по более дорогой цене продавать наши тракторы, наши МАЗы, нашу сельскохозяйственную технику. Соответственно, если будут высокие цены, то этот товар неконкурентоспособен.

Прямой и открытый разговор о проблемах и недоработках Союза явно не понравился Президенту России. Настоящая дискуссия состоялась у Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как потом написали журналисты, получился «яркий диалог о том, что действительно волнует страны ЕАЭС».

«Заседание в Санкт-Петербурге прошло оживленно, атмосфера царила по-настоящему доверительная, так что широкая общественность стала свидетелем того, как в дебатах решаются важные для союза вопросы».

«О чем вся эта история? Вовсе не про цену на газ. Она про интеграцию наших стран в рамках Евразийского союза. Конечно, не только России и Белоруссии, но и остальных трех участников (Казахстана, Кыргызстана и Армении)». К примеру, вот что рассказали наши коллеги по союзу в телеэфире.

Вопросов у лидеров пяти стран накопилось много. Что будет с пенсиями внутри Союза, о чем поспорили президенты России и Беларуси? «Александр Лукашенко тут же добавил ложку дегтя в бочку союзного меда. Он напомнил, что главный принцип союза – равные условия. А на деле получается не так. И привел в пример цену природного газа».

Именно в таких дискуссиях и рождается истина. Даже табличка «свободный микрофон» на столе во время переговоров в узком составе словно подтверждала: разнообразных мнений ждали. Главное, чтобы был результат. Так и получилось. Как потом рассказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, тот нерешенный вопрос, ответ на который искали лидеры государств и совсем рядом в пресс-центре ждали все журналисты, наконец, закрыли. Программу формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов утвердили. Теперь остался лишь вопрос определения цены транзита и газа.

Михаил Ковалев, экономический аналитик:

У нас структура экономики энергоемкая: есть цемент, деревообработка и то же сельское хозяйство, которые требуют много энергии. И если энергия в Смоленске стоит в три раза дешевле, чем в Беларуси, то как продать в Смоленск белорусский цемент?

Но, несмотря на сложности, все признают: ЕАЭС – хороший шанс сплотиться, да и экономический диалог странам-участницам развивать намного проще. Интеграция – это еще и общая выгода: совокупный ВВП стран Союза увеличился в первом полугодии 2018-го на 2 %, рост производства в промышленности на 3 %, +2,5 % в сельском хозяйстве. На 12 % выросли объемы внутрисоюзной торговли, сегодня это 44 миллиарда долларов. Увеличился товарооборот с внешними партнерами.

На питерской встрече интеграционный портфель пополнился: подписано 18 документов. Согласовали бюджет ЕАЭС на 2019 год. Подписали декларацию-стратегию развития интеграционных процессов и решение о формировании общих рынков нефти и газа.