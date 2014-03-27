Беларусь в течение трех лет полностью заместит отечественным производством импорт гидравлического оборудования

Новости Беларуси. Работа предприятий региона, сокращение складских запасов и проведение посевной. Президент Беларуси 27 марта посетил с рабочей поездкой Минскую область. Особое внимание уделили новому предприятию в Дзержинске «Салео». Здесь наладили производство гидравлики. Основными потребителями импортозамещающей продукции являются машиностроительные предприятия. И они уже подтвердили качество выпускаемой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс на модернизацию — проверенный рецепт экономического роста. Белорусские предприятия далеко не первый год занимаются обновлением своих производств. Но впереди технологической гонки — крупный бизнес, который, что важно, работает не только в своих, но и государственных интересах. Дзержинск сейчас единственное место на постсоветском пространстве, где производят уникальные гидроагрегаты.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Совсем скоро это предприятие сможет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка Беларуси. А это минус еще одна позиция из, можно сказать, стратегического производства тракторов и автобусов.

Уже сегодня речь идет о создании настоящей гидравлической долины с ядром в Беларуси и дополнительными мощностями в России и Европе. Это — прицел на экспорт. Его доля, по прогнозам, составит до 40% от всего объема выпускаемой продукции.

Григорий Иванников, генеральный директор холдинга «Салео»:

У нас идет второй этап реконструкции, который позволит выйти на сто тысяч насос-дозаторов. Это позволит обеспечить насос-дозаторами по импортозамещеню все белорусские предприятия, а также 30-40% поставлять на экспорт. Мы сегодня уже поставляем в Россию, в Литву. И у нас на сегодняшний день успешно прошли испытания наши насос-дозаторы на Ташкентском тракторном заводе, а также в Иране. Готовится контракт на поставку 30 тысяч насос-дозаторов.

В центре внимания президента и вопросы экономики области в целом. Первым делом Александр Лукашенко поинтересовался, насколько эффективно работают предприятия, как ведется работа по сокращению складских запасов. Несмотря на то, что немного «просели» главные локомотивы экономики региона — «БелАЗ» и «Беларуськалий» — показатели на уровне. Как раз за счет крупного бизнеса.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

«БелАЗ» - вот его уровень уменьшился. Вот уровень коммунальных немножко уменьшился. У нас существенно - на 6 процентных пунктов - выросла предпринимательская позиция, то есть бизнес.

В разговоре не упустили и самую актуальную тему весенне-полевых работ. Регионам важно быть самодостаточными. Время крупных дотаций сельского хозяйства уже прошло, отметил президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы все имели в виду, и ты прежде всего, поскольку область - половина страны, что в этом году никто вам денег не даст, как и в прошлые годы. Никто. Только под какие-то проекты, которые будут интересовать государство. И не только потому, что в мире ситуация, ты видишь какая. Уже хватит. Уже нужно вместо двух раз культивировать один раз, чтобы затраты были меньше. Если пахать, то не так, как у тебя там слева вспахано: вздыблена земля - попробуй ее выровнять, сколько надо топлива и сломать там техники. Начинайте работать и считать затраты. Вот все, что вы произведете, продадите - делите. Делите, думайте, как вы будете жить. И, если нужно, даже выживать. Но только за счет собственных сил. Никто ниоткуда больше денег не даст. Что намечено, то намечено.

Глобальную задумку - занять серьезную нишу на мировом рынке гидроагрегатов - вполне можно реализовать в Беларуси. Председатель совета директоров «Амкодора» отметил, что предприятие в Дзержинске удалось вывести на проектную мощность всего за полгода. В то время как в западных странах на это порой уходит до двух лет.

Александр Шакутин, председатель совета директоров «Амкодора»:

В общей сложности сегодня наша страна импортирует 90, даже до 100 миллионов долларов ежегодно. Мы это все замещаем. Плюс делаем экспортную ориентацию предприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2016 году это будет все сделано или раньше?

Александр Шакутин:

Полностью. Мы всегда берем лучше с запасом, чем сказать, а не сделать. 114 миллионов мы запланировали, может больше сделаем, конечно, но 114 точно будем.

Сегодня главные потребители продукции - отечественные предприятия. Раньше гидравлику закупали за рубежом. Теперь такие узлы, например, для тракторного завода вдвое дешевле. Для «МАЗа» — на четверть.

В линейке производства «Амкодора» есть много известных товаров. Это не только погрузчики и спецтехника. Компания — главный производитель зерносушилок, которые пользуются огромным спросом в Беларуси. С таким набором сейчас можно смело идти на внешние рынки. Главное — не упустить момент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы сейчас не прозеваете, вы будете иметь очень хороший кусок заказов из России. Потому что ситуация вокруг, вы видите какая складывается. Обжимать будут на всю катушку. Поэтому надо вовремя предложить свой продукт. Надо предложить вовремя - Россия, Казахстан и прочее.

Александр работает на предприятии практически с момента открытия. О технике говорит даже с какой-то вежливостью. Наверное, в ответ на ее точность. Аппарат — единственный в Беларуси. Способен до десятой доли микрона подогнать размер детали к ее оболочке.

Александр Лукашевич, оператор технологического оборудования ООО «Салео»:

Каждая деталь никуда мимо не уйдет. Все будет на своих местах. Даже если робота остановить, он при новом старте начнет именно с того места, на котором он останавливался.

Сейчас на предприятии работает 180 человек. Кстати, сразу заметно отличие от привычного завода: большинство сотрудников обслуживает высокоточную технику. Просторные и светлые цеха, зарплата выше средней по стране, а один работник в год производит товара на 95 тысяч долларов.

Рабочий:

Условия труда хорошие, все по-современному, все автоматизировано, много роботизированной техники. Тепло, уютно, много света.

Глава государства пообщался и с работниками предприятия. Президент отметил, что без участия грамотных специалистов было бы невозможно создать такой завод.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это импортозамещение. Когда-то в стране была принята программа. Мы ее утвердили. Не помню, 2 тысячи там наименований или сколько - от насосов до зубочисток. Была поставлена задача Правительству выйти на производство собственного, чтобы мы не тратили валюту излишне и не закупали это на стороне. Если у нас нет металла, болванки надо закупать и делать то, что вы делаете здесь - супер эту продукцию, которая нам нужна. И она сегодня потребляется. Здесь присутствуют конструктора заводов. Они сказали, что претензий к вам не имеют по той продукции, номенклатуре, которую вы производите. Поэтому я вам очень благодарен. Но это только начало. Это половина, можно сказать здесь, на этом предприятии в Дзержинске, то что вы начали делать. Я надеюсь, что все-таки в этом году - видите, я в 2016 думал, еще год-два вам зазора - вы это сделаете. Оказывается, целый холдинг, целое производственное объединение будет работать на самом высоком уровне. Мы в долгу не останемся, если вы выполните все свои обещания. А вообще, вы молодцы. Теперь только надо научиться продавать продукцию и в больших объемах. Но то, что я вижу, это абсолютно не отличается по виду, даже по виду, от лучших мировых образцов. Это действительно мировой уровень. Все аккуратно, все сделано и покрашено так, как надо. Если бы, откровенного говоря, на МТЗ мне положили эту деталь и сказали, что это белорусская, я бы не поверил. Молодцы. Это то, что нам сегодня нужно. Вот поэтому я и приехал посмотреть, правда ли это. Коль вы так работаете эффективно. Это не так просто, построить можно, побелить, покрасить, можно поставить, закупить станки, но еще же проблема договориться о кредитах. И не каждому это возможно. Но вы это сумели сделать, ваши руководители. Спасибо вам за это. И какие у вас ко мне есть вопросы? Вижу, настроение у нас неплохое, хоть мужики молчат, но вижу, что они с женщинами согласны. Так у вас вопросы ко мне есть? Нет. Слава Богу. Первый раз в жизни вижу за 20 лет предприятие, где не задали вопрос. Спасибо вам за это.

Грамотно вложенные инвестиции сейчас на пользу всем. А создавать подобные условия для работы в небольших населенных пунктах, особенно на Минщине — жизненно необходимо. Идея так называемых «городов-спутников» столицы уже реализуется. И дальше должно быть не хуже.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Дзержинск нам придется точно так, как к Смолевичам замахнулись, - спутник город. Тут будет мощное производство. Традиционно здесь оно. Поэтому это один из пунктов развития Минска. Мы в Минске больше строить не будем. Поэтому вот тот, кто эти спутники - Логойск, Смолевичи, здесь, на восточном направлении вплоть до Березино, дороги хорошие - эти земли возьмет, здесь и будет строить не сельхозземли - их хватает в городах, тот и выиграет. Потому что в Минске проблематично будет получить кусочек земли. Никто Минск больше не будет там расстраивать. Мы его будем вылизывать, долизывать, чтобы это была столица, чтобы было удобно людям. А будем вот строить в спутниках. И, естественно, сюда будут перемещаться люди.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы в этой связи попросили проектировщиков создать новый вид города Дзержинска.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я ехал и подумал, чтобы был план, генеральный план, где промзона, где люди будут жить.