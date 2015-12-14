Беларусь – Россия: контакты во всевозможных сферах и товарооборот в $30 млрд за 2014 год

Новости Беларуси. Безусловно, в основе союза Беларуси и России лежит экономика. Контакты в политической плоскости подкреплены сотнями бизнес-проектов. Взаимовыгодная торговля здесь выходит на первый план. Сегодня, пожалуй, нет такого направления, где бы наши страны не сотрудничали. Подтверждает эти слова цифра товарооборота: это 30 с лишним млрд долларов, например, за 2014 год.

Владимир Байчоров, заведующий сектором мониторинга и кадастра животного мира Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Все, что касается севера, запада Беларуси, там улитки гораздо больше.

Пусть и сезонный продукт, но зато такой перспективный. О новом направлении белорусско-российского сотрудничества задумались совсем недавно.

Улитка виноградная – достойный аналог российским деликатесам, к примеру, устрицам или фуагра. Уже сегодня такими заголовками пестрят многие российские сайты. Опытом делятся белорусские ученые. Сезонность – главная трудность работы с улитками. Лучшее время для заготовки – май. Но, несмотря на это, бизнес на улитках сделать все равно можно.

Владимир Байчоров, заведующий сектором мониторинга и кадастра животного мира Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Беларусь может быть одним из очень хороших, надежных и больших партнеров России в виноградной улитке. У нас увеличились квоты на заготовку виноградной улитки за последние 10 лет в 3-5 раз.

Впрочем, немало экспортных статей и традиционных. Среди них белорусская «молочка». Вошла в мировой топ-20. Синеокая занимает пятое место среди ведущих мировых экспортеров. Продукты оценили соседи ближайшие – Россия.

За последний год экспорт молока в эту страну увеличился почти на 1 млн тонн. Продукция конкурентоспособная, да и качество под строгим контролем.

Дмитрий Ермакович, исполняющий обязанности заместителя генерального директора молочного завода:

Сегодня на предприятии есть аккредитованная лаборатория, которая занимается контролем сырья, вспомогательных материалов для производства, самого технологического процесса. Около 20% мы экспортируем продукции в такие страны, как Российская Федерация (в основном), Туркменистан, Молдавия, Казахстан.

Уже много лет с Россией работают и бройлерные птицефабрики. Взять, к примеру, Витебскую. Страна – основной партнер по экспорту. Москва, Петербург, Нижний Новгород и регионы России. Туда уходит как минимум четверть продукции предприятия.

Надежда Журко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу Витебской бройлерной птицефабрики:

Россия занимает самую большую – 90% нашего экспорта. Несмотря на все, мы в этом году не упали в экспорте, наоборот, даже приросли немножечко.

Кстати, задумались белорусы и россияне и о кормлении бройлеров. В итоге на суд – российский проект по применению биотехнологий в сельском хозяйстве. Открыл новое направление в подмосковном Сколково, а вот реализуется ноу-хау в Беларуси.

Впервые в мире вместо искусственных добавок применять начали натуральный микроэлементный комплекс при кормлении птиц.

Сергей Воронин, генеральный директор предприятия по разработке биотехнологий (Россия):

Технологии должны быть, безусловно, с плюсовой экономикой. Просто ради красного словца никто ничего делать не будет. Мы отслеживаем и сохранность, и среднесуточный привес.

А это уже отрасль фармацевтическая. Тоже в приоритете. Белорусскую продукцию знают и благодаря качеству, и благодаря доступным ценам. 22 страны мира – география только этого отечественного предприятия. Страны СНГ, Юго-Восточной и Средней Азии, работать начали с Чили и Эквадором. Тем не менее львиная доля – у соседей ближайших.

Иван Парчевский, начальник управления продаж фармацевтического предприятия:

В соответствии с планом мероприятий по диверсификации экспортных рынков в этом году доля Российской Федерации впервые за историю нашего предприятия составила 62%. Рынок Российской Федерации является приоритетным для нашего предприятия в виду того, что, в первую очередь, это емкий рынок.

Активное сотрудничество Беларуси и России налажено в области поставок нефти и газа. Взять, к примеру, нынешний год. К концу 2015-го в Синеокую Россия поставит 23 миллиона тонн нефти. В свою очередь Беларусь на рынок соседней страны направит больше 3 миллионов тонн нефтепродуктов. Согласованы уже объемы поставок на 2016 год. Экономика, наука, образование. Сегодня Россия – главный и традиционный партнер Синеокой.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Более 50% нашего ВВП по экспорту-импорту завязано на Россию. У нас очень перспективным является в области инноваций медико-биотехнологическое направление.

Разработки для сотрудничества есть в рамках Союзного государства, тесно взаимодействуем и на пространстве ЕАЭС. Впрочем, и Беларусь, и Россия уверены: товарооборот можно и нужно нарастить. И для этого сегодня есть все условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.