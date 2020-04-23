Новости Беларуси. Беларусь призывает честно и открыто договариваться по ключевым для ЕАЭС вопросам. Внеочередное заседание Евразийского межправсовета прошло 23 апреля в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализация Договора о ЕАЭС требует принятия амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества. Также необходимо совершенствовать институты союза.

В проекте стратегических направлений (он содержит меры по развитию евразийской экономической интеграции до 2025 года) нерешенным остался лишь один вопрос: тарифы на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС.



Главы государств поручали представить стратегические направления для утверждения до конца 2019 года. Тем не менее, срок был нарушен. Сергей Румас выразил надежду, что работа будет завершена к 19 мая. На эту дату запланировано очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.