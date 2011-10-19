Беларусь подписала договор о зоне свободной торговли в СНГ

В Петербурге прошло заседание Совета глав правительств СНГ. Стороны подписали договор о зоне свободной торговли. Он заменит сотни документов.

Соглашение будет адаптировано к современным реалиям, связанным с процессами присоединения государств СНГ к ВТО и созданием Таможенного союза. Также страны СНГ приняли план мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития и межгосударственную программу инновационного сотрудничества до 2020 года.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Республика Беларусь подписала все базовые соглашения, которые предлагались сегодня к подписанию и рассмотрению Советом глав правительств Содружества Независимых Государств. Я хочу сказать, что уже реализована часть тех положений, которые изложены в фундаментальной статье Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященной интеграции на постсоветском пространстве, положений, которые разделяются в Республике Беларусь. И с большой статьей в поддержку и развитие этих положений сегодня в газете «Известия» выступил президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Сегодня Михаил Мясникович встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Речь шла о пополнении парка коммунальной техники для северной столицы России. Санкт-Петербург заинтересован в закупках белорусского пассажирского транспорта и коммунальной техники. Особый интерес для города представляет снегоуборочная техника. На встрече говорили и о привлечении специалистов из Беларуси для обслуживания таких машин.