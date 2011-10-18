Ермошина: Мы стремились к демократизации и осложнили жизнь людям, которые вошли в состав избирательных комиссий

Беларусь не будет менять избирательное законодательство к парламентским выборам 2012 года. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко во время встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

В центре внимания находились вопросы подготовки и проведения парламентских выборов, которые пройдут в сентябре следующего года. В частности, речь шла о сроках проведения этой избирательной кампании, ее финансировании, а также вопросы соблюдения избирательного законодательства и формирования Центризбиркома в новом составе.

Александр Лукашенко:

Мы уже думали, что прошедшая избирательная кампания будет пиком напряжения в стране, но думаю, мы глубоко заблуждались и ошибались. Я анализирую все сегменты выражения напряжения общественного мнения и вижу, что уже сегодня начинает нагнетаться ситуация в нашем обществе. Естественно, используя какие-то проблемные моменты: финансовое положение, экономика и так далее. Это вопрос отдельный, но Вы тоже, наверное, это чувствуете. Поэтому хотелось бы услышать Ваше мнение как главного специалиста в этой сфере. Я имею в виду, парламентские выборы. Как мы должны к ним готовиться? Единственное, я бы не стал рассматривать варианты, как от нас сегодня некоторые требуют, ломки избирательного законодательства. Это абсолютно неприемлемо накануне кампании политической.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В соответствии со сроками полномочий, они истекают у парламента 26 октября, следовательно, не позднее, чем 26 сентября следующего года должны пройти выборы в Палату Представителей.

Также обсуждались вопросы образования избирательных округов по выборам депутатов. В связи с ростом населения столицы существует некоторая перенасыщенность этих структур. Тем не менее, глава государства поддержал предложение Центризбиркома не менять сложившуюся исторически конфигурацию, соответствующую границам административно-территориального деления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В вопросе совершенствования избирательного законодательства Президент согласился с тем, что было сделано очень многое в рамках требований отдельных международных организаций, в частности ОБСЕ, накануне выборов депутатов местных советов в прошлом году.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ряд изменений настолько осложнил работу избирательных комиссий на местах: мы стремились к демократизации, а оказалось, что осложнили жизнь тем людям, которые вошли в состав избирательных комиссий, но не являются каким-либо образом политизированными. В настоящее время самое главное — правоприменительная практика, которая должна соответствовать избирательному законодательству, и, естественно, ответственность всех участников избирательного процесса.