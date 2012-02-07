Новости по тегу #Мясникович

Новости Беларуси. Премьер-министр страны Михаил Мясникович побывал сегодня в детском городке Ленинского района столицы.
Новости Беларуси, Минск. Это промышленники, врачи и строители, работники лесного хозяйства, таможенники, спортсмены и журналисты. Всего в почетном списке – 80 человек.
Сокращение импорта пока не стало предметом пристального внимания вертикали власти, особенно городского и районного уровней, а также руководителей предприятий. Это отметил сегодня, выступая перед участниками семинара руководящих работников госорганов, Михаил Мясникович.
Об этом доложил Президенту страны премьер-министр.
Об этом заявил премьер министр в ходе визита во Вьетнам белорусской правительственной делегации, который начался накануне.
Новости Беларуси. В Мьянме пройдут встречи с руководством страны, на которых стороны обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и подпишут ряд двусторонних документов.
Новости Беларуси. Самосвал, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве, грузоподъемностью 450 тонн выпустят в нашей стране уже через два года.
Новости Беларуси, Минск. Премьер-министр сегодня провел совещание на белорусском автогиганте. В центре внимания — дальнейшее развитие отрасли.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, выступая с докладом перед сенаторами.
Новости Беларуси, Минск. Австрийская делегация в состав которой вошли более 20 представителей крупнейших компаний этой страны в рамках своего двухдневного визита в Беларусь обсудила перспективы сотрудничества с премьер-министром Беларуси.
Новости Беларуси, Минск. Президент недоволен работой правительства. Критику последних решений и предложений кабинета министров Александр Лукашенко высказал сегодня на совещании по вопросу распоряжения госимуществом.
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