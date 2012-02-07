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Новости по тегу #Мясникович

07 февраля 2012 10:57

Мясникович: Беларусь вошла в 2012 год без макроэкономических дисбалансов

29 декабря 2011 15:00

Мясникович: с 1 января почти в два раза увеличатся денежные нормы на содержание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

21 декабря 2011 13:46

В Минске по поручению Президента глава Правительства вручил госнаграды заслуженным людям страны

15 декабря 2011 14:17

Мясникович: С 2012 года товарных групп импорта, которые не закреплены ни за одним ведомством, больше не будет

06 декабря 2011 13:43

Правительство Беларуси планирует выйти в следующем году на положительное сальдо внешней торговли в $1,5 млрд

29 ноября 2011 17:32

Мясникович: Мы определили направления, благодаря которым можно увеличить в 2-3 раза объем взаимной торговли с Вьетнамом

28 ноября 2011 08:25

Правительственная делегация Беларуси во главе с Мясниковичем направилась с официальным визитом во Вьетнам

19 ноября 2011 17:33

Мясникович заложил капсулу с посланием потомкам в фундамент нового цеха БелАЗа

18 ноября 2011 17:51

Мясникович подписал постановление, ужесточающее меры по ограничению вывоза топлива

11 ноября 2011 10:51

Правительство: Экономического потенциала достаточно для выполнения программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку

10 ноября 2011 17:49

Вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии: С Беларусью достигнута договоренность о совместной деятельности в области переработки мяса и молока

10 ноября 2011 11:23

Лукашенко: Давайте всех вас переведем на те рельсы, по которым движется сегодня большинство населения. Попробуйте вы пожить в этих условиях