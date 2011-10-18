Парламентские выборы в Беларуси пройдут в сентябре 2012 года

Сроки проведения очередных парламентских выборов одобрил Президент Беларуси. Они пройдут в сентябре следующего года.

О предстоящей кампании шла речь сегодня на встрече главы государства с председателем Центизбиркома Лидией Ермошиной. Затрагивались также вопросы совершенствования избирательного законодательства, формирования Центральной комиссии по выборам в новом составе и избирательных округов.

Александр Лукашенко:

Мы уже думали, что прошедшая избирательная кампания будет пиком напряжения в стране, но думаю, мы глубоко заблуждались. Я анализирую все сегменты выражения напряжения общественного мнения и вижу, что уже сегодня начинает нагнетаться ситуация в нашем обществе. Естественно, используя какие-то проблемные моменты: финансовое положение, экономика и так далее. Это вопрос отдельный, но вы тоже, наверное, это чувствуете. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение как главного специалиста в этой сфере. Я имею в виду, парламентские выборы. Как мы должны к ним готовиться? Единственное, я бы не стал рассматривать варианты, как от нас сегодня некоторые требуют, ломки избирательного законодательства. Это абсолютно неприемлемо накануне кампании политической.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Всегда в этот период, где-то за год до такой важной избирательной кампании как парламентские выборы, я приходила к вам с докладом и обозначала главные вопросы проведения данной избирательной кампании. Итак, в соответствии со сроками полномочий, они истекают у парламента 26 октября, следовательно, не позднее, чем 26 сентября следующего года должны пройти выборы в Палату Представителей.