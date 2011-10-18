Лукашенко: Куда вы нарезали сотни гектаров этих земель?

Президент Беларуси предложил вернуться к выделению участков из сельхозугодий только с согласия главы государства. Соответствующее предложение Александр Лукашенко высказал сегодня на совещании по вопросам изъятия и предоставления земельных участков из сельскохозяйственных земель.

Президент недоволен действиями местных органов власти в этой сфере. Напомним, до 2007 года существовала практика, когда только глава государства имел право принимать решения о выведении из оборота пахотных земель. Позже был принят указ, по которому местные органы власти получили право принимать такие решения. В итоге, если в 2007-м из сельхозоборота было выведено 362 гектара земли, то уже в этом году – две с половиной тысячи.

Александр Лукашенко:

Не просто в разы, а в 10 раз вы начали каждый год изымать земли из сельхозназначения и передавать не то под стройки, не то под карьеры, не то еще под что-то. Это что за отношение?

Предупреждаю вас каждого: нельзя так варварски относиться к землям. Вы это все выслушали, а делаете все по-своему. Из этого следует, что Комитету госконтроля и Администрации Президента незамедлительно провести анализ и мне доложить, по всем этим тысячам гектар, которые изъяли. Я вас предупреждал – никакого строительства ферм на землях сельскохозяйственного назначения быть не может. Сносите старые фермы и стройте новые. Или на неудобицах. Надо посмотреть, как это делается. Даже для жилья. Надо строить. Я вам говорил как и показывал. Там, где есть в деревне свободное место и усадьба, стройте там. В исключительных случаях можно прирезать к деревням приусадебные участки для размещения там жилого дома. Или же суперинвестиционный проект, которых у нас очень мало… Их тоже, в крайнем случае, на малопродуктивных землях, надо строить.

Все. Для других целей земля не должна использоваться. Я вам уже говорил – лучше хмызняк уже где-то вырубить и там что-то построить. Но земля, которая дает хлеб, должна давать хлеб. И занимать ее под другие угодья нельзя. Поэтому, пожалуйста, Александр Серафимович, вы – ответственный. С Администрацией Президента железно разберитесь. В том числе и по Гомельской области в вашу бытность. Куда вы понарезали по сотням гектаров этих земель, и мне доложите объективную картину.