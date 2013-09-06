Мадонна просит США «не влезать в Сирию»

Новости США. Американская певица, продюсер и режиссёр Мадонна обратилась к властям США с призывом не проводить операцию в Сирии. Фото с записью, сделанной от руки, размещено на странице поп-дивы в Instagram и социальных сетях.

Мадонна:

Соединенные Штаты, не влезайте в Сирию!

Напомним, по версии журнала Time, Мадонна входит в список «25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью».

На днях президент США объявил о том, что готов вторгнуться в Сирию. Правда, сроки военной операции не определены. Как заявил Обама, она может начаться через день, через неделю или через месяц (смотрите видео). Многое будет зависеть от американских законодателей, которые 9 сентября вернутся с каникул. Конгрессменам предстоит сделать нелегкий выбор – согласиться с планами президента Обамы и принять проект резолюции, разрешающий вторжение в арабскую республику, или высказаться против, прислушавшись к мнению большинства граждан страны.

Акции против военного вторжения Запада в Сирию проходят по всему миру. В США, Британии, Греции и Турции многие не согласны в агрессивной политикой альянса, а обвинения официального Дамаска в применении химического оружия сфабрикованными. Акция в поддержку Сирии прошла 30 августа и в Минске. Перед посольством этой страны собрались ее граждане, которые живут в Беларуси. Они выступают против военного вмешательства западной коалиции в Сирию. Осуждают действия НАТО и заявляют, что такая агрессия недопустима по отношению к их государству и народу.