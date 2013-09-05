Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко предложил Китаю создать в Беларуси мощный медиахолдинг. Об этом Глава государства заявил на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Лю Юньшанем. Это позволит наладить информационный мост между Минском и Пекином.

Сегодня Поднебесная — один из ведущих партнеров Беларуси на международной арене. Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем уровне. Так Александр Лукашенко посещал Китай 7 раз.

Взаимодействие Беларуси и Китая активно развивается во всех областях. Так, в июле этого года, во время визита Александра Лукашенко в Поднебесную стороны приступили к разработке дорожной карты двустороннего сотрудничества. Взаимный интерес - и в экономике. По словам Александра Лукашенко, наша страна заинтересована в прямых инвестициях из Поднебесной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние годы и даже месяцы приняли ряд беспрецедентных решений, которые под нашу базу идеологическую, дипломатическую, дипломатические отношения подводят мощную экономическую базу. Это касается наших совместных проектов, которые финансируются и кредитуются КНР, а также мощный проект, который мы разрабатываем по строительству Белорусско-китайского индустриального парка, где будут сосредоточены мировые производители, основанные на высочайших технологиях. Мы были бы заинтересованы, чтобы КНР создала здесь, в центре Европы, мощный медиахолдинг китайский для того, чтобы вы могли с этой территорией работать, если вас интересует, на Европу, на постсоветское пространство. Но нас больше всего интересует, чтобы этот мощный медиахолдинг, пусть он совместный или чисто китайский, активнее работал на продвижение наших отношений, чтобы в КНР более широко знали о наших намерениях, Беларуси, о наших совместных инициативах, проектах и так далее. Ваш визит рассматриваем как очень серьезный визит, который будет направлен на углубление нашего сотрудничества. И Ваш визит – это свидетельство того, что КНР придает большое значение развитию наших стратегических отношений.

Лю Юньшань, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член секретариата ЦК КПК:

Знаю, что вы совершили 7 визитов в Китай и стали хорошим другом нашей страны. Вы один из самых уважаемых политиков для китайского народа. Ваш визит в июле нынешнего года был успешным, получил значимую оценку в Китае. Вы с Председателем КНР достигли консенсуса по большому спектру вопросов, которые представляют взаимный интерес. Поэтому основная цель моего визита - дальнейшая реализация достигнутых договоренностей об укреплении всестороннего сотрудничества.

Сегодня у Беларуси и Китая внушительный товарооборот - около 3 млрд долларов. Увеличивается экспорт сельхозтехники, калийных удобрений и других белорусских товаров. В КНР уже работают совместные машино-сборочные предприятия, идут переговоры и о создании новых. Стороны намерены и дальше активно продвигать совместные проекты в сфере энергетики, промышленности, строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.