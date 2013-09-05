В Санкт-Петербурге проходит саммит «Большой двадцатки». Главная тема — ситуация в Сирии

Новости России. В Санкт-Петербурге стартовал саммит «Большой двадцатки». Но на сей раз внимание на традиционно экономическом форуме будет сконцентрировано на военной ситуации в Сирии. Тема, которой даже нет в повестке дня, может фактически изменить мир.

На встрече уже собрались практически все лидеры «Двадцатки». Прибыл и Генсек ООН Пан Ги Мун. На форуме он собирается поднять проблему беженцев, которых с развитием конфликта в Сирии становится все больше.

Серьезные, но одиозные, планы на предстоящий саммит и у американского президента. В Белом доме надеются, что встреча поможет кардинально изменить позицию России по сирийскому вопросу.

Правда, организаторы саммита на всякий случай решили двух президентов посадить подальше друг от друга. Согласно этикету, рассадка участников форума может проходить в соответствии с русским или английским алфавитами. Если выбрать «русскую раскладку», то Владимир Путин и Барак Обама сидели бы практически рядом — их разделял бы только король Саудовской Аравии. Поэтому остановились на втором, английском, варианте, разделившем стороны уже пятью креслами.

Тем временем, свое негативное отношение к конфликту стремятся выразить многие страны и политики. Глава ЕС высказался против участия союза в военной агрессии против Сирии. К нему присоединился и руководитель Еврокомиссии. Не осталась в стороне и церковь. Папа Римский отправил письмо российскому президенту с просьбой и дальше бороться за мирное разрешение конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Санк-Петербурге на саммите стран «Большой двадцатки» закончили обсуждение вопроса по военному вмешательству в эту страну. Заявлений было много. В основном они диаметрально противоположные: половина за интервенцию, половина против. Как и ожидалось, встреча G-20 не внесла ясности в сирийский вопрос. Все остались при своем мнении и с ним же отправились восвояси.



А в США по большому счету разработка детального плана военного удара по Сирии и не останавливалась. Не дожидаясь решения Совбеза ООН, а тем более итогов Саммита, Барак Обама отдал приказ расширить список возможных точек ударов. Также в военной операции будут задействованы стратегические бомбардировщики. Они помогут американским эсминцам, находящимся в Средиземном море, с воздуха.



Тем временем, десантный корабль Черноморского флота России отправился в Новороссийск, откуда пойдет к берегам Сирии для несения боевой службы. В конце августа в российском генштабе сообщили о скором усилении состава ВМФ в Средиземном море.

