Владимир Макей: Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами

Новости Беларуси. Официальный Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время конференции «Минский диалог». 19 мая эта площадка собрала весь цвет дипломатической службы разных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как складывалась белорусская внешняя политика за последние четверть века, чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать, рассуждают ученые, эксперты, экс-министры и дипломаты. За 25 лет Минск установил и восстановил дипотношения с государствами по всему земному шару – всего 174 страны. Более того, голос Беларуси звучит и со многих международных трибун – ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, где наша страна традиционно выступает за сохранение мира.

Сегодня Беларусь делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов. Одно из подтверждений – «минские соглашения», которые, пожалуй, можно считать главной дипломатической викторией.