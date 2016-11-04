Новости Беларуси. 4 ноября Беларусь официально присоединяется в Парижскому соглашению по климату. Документ объединяет членов рамочной конвенции ООН в стремлении снизить уровень углекислого газа в атмосфере.

Ратификацию соглашения указом одобрил Президент нашей страны, а министр иностранных дел Владимир Макей в сентябре в ходе церемонии высокого уровня передал документ в штаб-квартиру ООН. В правительстве уверены, что присоединение к соглашению даст толчок экономическому развитию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.