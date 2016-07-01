Беларусь обязательно выйдет на новый, более высокий уровень экономики и качества жизни — Президент

Новости Беларуси. Беларусь обязательно выйдет на новый, более высокий уровень экономики и качества жизни — заявил Глава государства на открытии торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси.

Среди приглашенных – известные и заслуженные люди страны, зарубежные гости и ветераны.

В эти минуты во Дворце Республики проходит праздничный концерт, который собрал лучших мастеров сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

Здесь, во Дворце Республики, сейчас атмосфера надвигающегося праздника, 3 июля, чувствуется особенно ярко. Но, вообще, я заметил, когда наша съёмочная группа ехала сюда, на торжественное собрание, это ощущение праздника – оно чувствуется везде в городе: по флагам, по праздничным растяжкам, по плакатам, по витринам, которые украшены, по иллюминации, которая зажжётся сегодня вечером. По улыбкам людей, в конце концов, которые, несомненно, 3 июля выйдут на улицы города, чтобы вместе отпраздновать День Независимости Беларуси. А здесь сегодня, во Дворце Республики, собрался, в своём роде, цвет нации. Во-первых, люди, выдающиеся в тех или иных профессиях, с высокими достижениями, с открытиями. А, во-вторых, это, конечно же, управленцы. В-третьих, молодёжь – очень много молодых лиц. В-четвёртых, фронтовики, люди военные, на чьих плечах оборона страны. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые Дню Независимости Беларуси, открыл Президент. Он произнёс речь. Он говорил много о прошлом, о становлении независимости Беларуси, о настоящем. Предлагаю послушать фрагмент, связанный со здоровьем нации и о роли каждого белоруса в становлении этого здоровья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если я говорю о здоровье, к примеру, это не значит, что всех и вся надо нянчить на руках, чтобы он не обжёгся на горячем молоке или воде. А потом всех лечить и считать койко-места, как это было в своё время. Вы должны понимать, что образование, культура и здравоохранение - это больше половины нашего бюджета, это огромные средства, которые мы туда инвестируем. А все ли сделали вы, наш белорусский народ, чтобы защитить себя и сохранить свое здоровье? Я в последнее время удивляюсь, я в последнее время много говорю о здоровье, о том, чтобы вы хотя бы двигались. Как-то передвигались, пешком ходили. У нас же не проткнуться в Минске – пробки из-за огромного наплыва автомобилей. И мы забыли, что надо просто любому мужику пару часов в день нагрузиться – чтобы быть мужиком. Ладно, женщины на кухне горбатятся, им хватает. И, скажите, мы это всё сделаем, чтобы быть здоровыми? Нет. Мы построили огромное количество велодорожек. Через трудности, сложности мы начинаем возрождать наш мотовелозавод. Я поставил задачу, чтобы у каждого белоруса была возможность купить нормальный велосипед. Некоторые купили, и где эти велосипеды? Если нужно, чтобы я впереди десяти миллионов проехал от Минска до Бреста и обратно, я готов, если вы после этого будете заботиться о своем здоровье. Вы меня извините за это, но не говорить об этом нельзя. И никто вам об этом не скажет, да, наверное, и не должен. Я Ваш Президент, я и должен об этом говорить. Подумайте о своём здоровье. Сделайте все, чтобы вы были просто красивыми и здоровыми людьми - за вами пойдут ваши дети. Сделайте это ради детей. Идите впереди и заставьте их идти за собой, заберите у них сигарету, отнимите лишнюю рюмку, чтобы они не выпивали эту гадость. И у нас жизнь будет светлее и лучше. Мы меньше будем денег тратить на свое самоубийство

Глава государства делал много отступлений, говорил о достижениях. В частности, рассказал, что за полтора года в Беларуси была создана целая новая отрасль – ракетостроение. Речь об установках «Полонез». Президент отметил, что это – серьёзный фактор сдерживания возможной агрессии против Беларуси. Отдельно Александр Лукашенко остановился на цене независимости, которую Беларусь заплатила за эти 25 лет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ещё одно отступление, не могу на него не отреагировать. Оно касается наших «свядомых», как мы их сегодня называем. Они всё время енчат о том, что вложили миллиарды долларов – а вложили немало, 50 миллиардов, если не больше, в сельское хозяйство за период только моего президентства. И более 45 миллиардов – в промышленность. Представляете? Наша республика, которая восстанавливалась после распада Союза, почти 100 миллиардов долларов только в эти сферы вложила. И все плачут - не туда направили, не туда вложили. А куда мы вкладывали эти средства? В сельское хозяйство, в деревообработку. Самый главный вопрос – накормить надо было людей. Вы помните эти талоны, когда люди дрались в очередях за кусок колбасы, за кусок хлеба. Я себе не мог позволить, как деревенский человек, чтобы мои люди, которые избрали меня Президентом, стояли в этих очередях. Мы сегодня на миллиарды долларов продаём сельхозпродукции за пределы, так что плохого, что мы вложили в сельское хозяйство? Что плохого, что мы, наконец-то, почти отдали долги деревне. Мы создали 1.500 агрогородков, где будут жить люди, где будут жить дети крестьян. Там же 30 с лишним процентов нашего населения. И молодёжь уже гордится, что они живут в агрогородке. Мы дошлифуем за пятилетку эти городки, и они станут основой агроиндустрии в нашей стране. Мы попали сейчас в непростую полосу, когда мир обрушился, экономика обрушилась всей планеты. Особенно, наши основные рынки – Россия, Украина и другие. Нам надо выйти на другие рынки, надо нашу продукцию, которую мы сегодня не можем продать в силу сложившихся обстоятельств России, Украине, надо продать в Африке, Азии, других местах. Но рынки заняты, свободного ничего нет. И мы должны предложить нашим партнёрам выгодные условия. А для этого нужны годы, чтобы победить в этой конкурентной борьбе. А победить мы можем только тогда, когда у нас будет нормальная цена. Она пока ещё конкурентоспособна, и мы будем делать настоящую продукцию, качественную. А вот этого у нас как раз не хватает. Поэтому в сложные трудные времена нам надо встряхнуться, нам надо гордиться всем тем, что мы создали и постоянно совершенствовать, спрашивать с Президента имеете право только вы. Потому что вы меня избираете, больше никто. Но, прежде, чем спрашивать с меня или с органов власти, в себя посмотрите и ответьте на вопрос, все ли вы сделали для того, чтобы сохранить этой клочок земли хотя бы в том состоянии, в котором он находится сейчас.

3 июля – это не только историческая дата дня освобождения Беларуси, но и своеобразная точка отсчёта в становлении белорусской государственности. Как на взгляд приглашённых во Дворец Республики изменилась жизнь за эти последние 25 лет?

Бронислав Карпенко, председатель Совета Ленинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мне через месяц 90 лет, поэтому все преобразования, рост, который был – от разрушенного Минска, разрушенной улицы, как вот Дворец строили – всё на моих глазах. Поэтому, у меня как-то оно постепенно укреплялось это – что мы с каждым днём живём лучше и лучше.

Леонид Гуляко, Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Когда-то Беларусь - это всё на глазах моих, жителя – не могла себя прокормить, а сегодня идёт на экспорт очень много продукции сельскохозяйственной, из-за которой в некоторых странах в очереди стоят

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Когда можно было сказать, что Беларусь станет космической державой? Что мы будем равноправными партнёрами по освоению антарктического пространства – создали там свою станцию. Что мы будем создавать конкурентоспособные летательные комплексы, которые конкурентные в сравнении со странами Западной Европы, США

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Слова: «Минск», «Минские договорённости», «Минск-2» - они звучат сегодня в каждом уголке земного шара. Мы все слышим слова благодарности от наших партнёров европейских, африканских, латиноамериканских, азиатских. Это дорогого стоит.

В эти минуты во Дворце Республики проходит праздничная программа под названием: «Беларусь – имя святое», посвящённая становлению Беларуси за годы. И, можно сказать, что это – последняя точка в сегодняшнем символическом старте, который был дан официальным празднованиям наступающего Дня Независимости Беларуси.