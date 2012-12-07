В Дамаске прогремели 2 мощных взрыва, расстрелян почетный консул Марокко

Новости Сирии. В Дамаске прогремели два мощных взрыва. По предварительным данным, погиб один человек. Есть раненые.

Самый мощный взрыв, который повлек жертвы, прогремел в восточном районе столицы. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Военные полагают, что за терактом стоит «Аль-Каида».

Днем ранее в Алеппо боевики убили почетного консула Марокко. Преступники расстреляли дипломата, когда он выходил из отеля. Подвергаются нападениям со стороны боевиков и миротворцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.